Назван лучший смартфон в мире

Исследователи авторитетного издания Consumer Reports опубликовали список лучших смартфонов в мире, первое место в котором занял выпущенный в сентябре iPhone 11 Pro Max.

В 2018 году ранее на верхней строке рейтинга лучших смартфонов оказался аппарат из Южной Кореи - Samsung Galaxy Note 9.

Авторы нового отчета отметили более длительное время автономной работы iPhone 11Pro Max по сравнению с предшественником - iPhone XS Max, улучшенные камеры (хотя и не забыли упомянуть, что блок из трех объективов напоминает электробритву), более прочные материалы корпуса, процессор A13 Bionic.

Впрочем, обладателям iPhone 2018 года - iPhone XR, XS и XS Max - выпуска авторы рейтинга рекомендуют, если нет лишних денег, ждать следующего года. Во-первых, улучшения не стоят того, чтобы тратить лишние 1000 долларов или даже больше на новый аппарат, а во-вторых, в 2020 году Apple выпустит смартфоны с поддержкой 5G, и он на их покупку раскошелиться точно имеет смысл.

"Если же вы готовы обновить смартфон, то знайте, что новые iPhone - очень мощные и изящные машины. Хотите сэкономить - возьмите iPhone 11 за 700 долларов", - подчеркивают в Consumer Reports.