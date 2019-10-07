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07.10.2019 13:01
Рубрика: Общество

"Нобеля" по медицине дали за исследование реакции клеток на кислород

Текст: Наталия Ячменникова
Началась Нобелевская неделя. По традиции, первым назван лауреат по физиологии и медицине.
Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP
Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP

Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце за открытие, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. Об этом в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Фото: Михаил Руденко/istock
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Имена претендентов как всегда не раскрывались, интрига сохранялась до последнего. В прогнозах аналитиков назывались работы в области генетики, оптогенетики и иммунологии.

Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждали 109 раз, лауреатами стали 216 человек. В том числе два наших знаменитых ученых: Иван Павлов награжден в 1904 году за работу по физиологии пищеварения, а в 1908 году высшую научную награду получил Илья Мечников за труды по иммунитету.

Церемония награждения Нобелевских лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

Цифры и факты

8 октября станет известен Нобелевский лауреат по физике, 9 октября - по химии, 10 октября - по литературе (будут объявлены лауреаты премии по литературе за 2018 и 2019 годы, т.к. в прошлом году было принято решение премию по литературе не присуждать).

11 октября объявят лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 14 октября.

С 2017 г. размер Нобелевской премии составляет 9 млн крон (в 2019 г. - примерно 914 тыс. долларов США).

В 1901-2018 годы Нобелевские премии присуждались 590 раз. В списке 904 человека и 24 организации. Есть "дважды лауреаты". Среди награжденных 51 женщина.

24 лауреата - россияне.

Средний возраст награжденных - 60 лет. Самый молодой лауреат - 17-летняя правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзаи. Старейший - 96-летний американский физик Артур Ашкин.

Общество Наука Нобелевская премия
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