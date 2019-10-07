Началась Нобелевская неделя. По традиции, первым назван лауреат по физиологии и медицине.

Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце за открытие, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. Об этом в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Имена претендентов как всегда не раскрывались, интрига сохранялась до последнего. В прогнозах аналитиков назывались работы в области генетики, оптогенетики и иммунологии.

Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждали 109 раз, лауреатами стали 216 человек. В том числе два наших знаменитых ученых: Иван Павлов награжден в 1904 году за работу по физиологии пищеварения, а в 1908 году высшую научную награду получил Илья Мечников за труды по иммунитету.

Церемония награждения Нобелевских лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 октября 2019 г.

Цифры и факты

8 октября станет известен Нобелевский лауреат по физике, 9 октября - по химии, 10 октября - по литературе (будут объявлены лауреаты премии по литературе за 2018 и 2019 годы, т.к. в прошлом году было принято решение премию по литературе не присуждать).

11 октября объявят лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 14 октября.

С 2017 г. размер Нобелевской премии составляет 9 млн крон (в 2019 г. - примерно 914 тыс. долларов США).

В 1901-2018 годы Нобелевские премии присуждались 590 раз. В списке 904 человека и 24 организации. Есть "дважды лауреаты". Среди награжденных 51 женщина.

24 лауреата - россияне.

Средний возраст награжденных - 60 лет. Самый молодой лауреат - 17-летняя правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзаи. Старейший - 96-летний американский физик Артур Ашкин.