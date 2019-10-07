Не все хостелы, находящиеся в жилых домах, готовы работать по новым правилам. Многие, не имея ни средств, ни возможностей перевести помещение из жилого в нежилое, стали сдавать номера в хостелах как комнаты в квартирах. Да так рьяно, что Минэкономразвития, как писали СМИ, уже обратилось к системам онлайн-бронирования гостиниц с просьбой устранить с сайтов информацию о жилых помещениях, которые сдаются в качестве гостиничных номеров.

1 октября вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых помещениях. Чтобы работать дальше, необходимо перевести помещение в разряд нежилого. Это означает, что хостелы теперь могут размещаться только на первом этаже с отдельным входом. Но не все готовы следовать букве закона. Многие предприниматели ищут альтернативные способы продолжить работу без этих сложностей. В частности, схитрить и перейти в разряд квартир, которые сдаются посуточно под видом апартаментов.

"Предприниматели, конечно, будут пытаться обходить указанные ограничения, называть квартиры апартаментами, мини-отелями, общежитием, суточным жильем", - уверена адвокат Наталья Тарасова.

Сами же туристы, которым нужно где-то остановиться в поездке, обычно не видят разницы между "хостелом", "квартирой" и "апартаментами". Для них это одно и то же, они не вдаются в юридические тонкости. Но разница все-таки есть.

"Краткосрочная аренда подразумевает договор о найме помещения на определенный срок, при этом арендодатель не оказывает арендатору никаких дополнительных услуг в виде питания, уборки, стойки регистрации и т.д. Поэтому ограничений на наем квартир в законодательстве нет", - пояснили в сервисе "Суточно.ру".

Эксперты полагают, что разделить гостиничный бизнес и краткосрочную аренду сможет закон о туристическом жилье

Если же все-таки в объявлении о краткосрочной сдаче жилья в аренду смогут каким-то образом затесаться гостиничные услуги, это будет считаться нарушением закона.

Размещая подобную рекламу, сервисы вводят потребителей в заблуждение. "За это грозит административная ответственность. Основания: категория гостиницы, не соответствующая официальной, а также реклама, содержащая недостоверную информацию о статусе объекта размещения. Штрафы для сервисов - от 200 тысяч рублей до четырех процентов выручки от реализации услуг за календарный год, в зависимости от обстоятельств и характера правонарушения", - добавила Наталья Тарасова.

Эксперты полагают, что разделить гостиничный бизнес и краткосрочную аренду сможет закон о туристическом жилье. В начале года была информация о предложениях по законодательному урегулированию краткосрочной аренды. Как писали СМИ, в мае в Минэкономразвития высказывались о том, что собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы. Они должны указываться во всех объявлениях на публичных площадках, где размещается информация о сдаваемом жилье. Так будет обеспечена уплата налогов.

Еще в марте на эту же проблему обратили внимание в общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России". Как уточнялось, создание закона о туристическом жилье может решить проблему квартир, которые работают в качестве дешевых хостелов, размещая мигрантов.

Вместе с тем руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор считает, что попытки обхода закона владельцами хостелов все равно в будущем не увенчаются успехом. Как минимум местные жители поднимут шум, если обнаружат признаки хостела - массовое нахождения людей в помещении, размещение незнакомых между собой постояльцев.

Да и с точки зрения бизнеса просуществует такое "гостиничное дело" недолго. Если раньше хостел приносил доход хозяину именно за счет массовости, то теперь не так-то просто будет под видом апартаментов набрать большое количество посетителей.

Пока вступивший в силу закон полностью защищает жителей и туристов от недобросовестных предпринимателей, говорит Александр Моор. Возможно, со временем стоит посмотреть, как будет работать практика его применения, и только впоследствии на основе анализа эксперты могут принять решение о каких-либо доработках.