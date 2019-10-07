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07.10.2019 12:51
Рубрика: Экономика

Новак: Про нефть за 100 долларов за баррель можно забыть

Текст: Роман Маркелов
В долгосрочной перспективе стоимость нефти останется вблизи текущих уровней - 50 долларов за баррель. Об этом сообщил в интервью Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Указанный уровень цен на нефть, по мнению Новака, будет оставаться актуальным, поскольку рост добычи сырья в США и других странах нивелирует повышательное воздействие потерянных объемов производства в Иране и Венесуэле и таких событий, как сентябрьские атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру.

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
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"Все про 100 долларов давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - 50 долларов. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель", - сказал Новак.

По словам министра, США способны конкурировать в производстве нефти с Россией благодаря крайне низкой стоимости кредитов и тому, что облагают налогами преимущественно прибыль компаний, а не на выручку или уровни добычи, как это происходит в России.

Министр уточнил, что предлагает расширить применение налога на добавленный доход вместо налога на добычу полезных ископаемых, основанного на объемах добычи, а не на рентабельности проекта.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В середине сентября беспилотники атаковали крупнейшие нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В результате добыча нефти в королевстве просела вдвое, что вызвало разовый скачок цен на нефть. Кроме того, эти события увеличили геополитическое давление в регионе, повысив вероятность конфликта с Ираном. Позднее Саудовская Аравия сообщила о восстановлении добычи нефти.

В понедельник, 7 октября, по данным ICE, стоимость декабрьского фьючерса на баррель нефти марки Brent находилась возле отметки 60 долларов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цена на нефть
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