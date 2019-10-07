Новак: Про нефть за 100 долларов за баррель можно забыть

Указанный уровень цен на нефть, по мнению Новака, будет оставаться актуальным, поскольку рост добычи сырья в США и других странах нивелирует повышательное воздействие потерянных объемов производства в Иране и Венесуэле и таких событий, как сентябрьские атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру.

"Все про 100 долларов давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - 50 долларов. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель", - сказал Новак.

По словам министра, США способны конкурировать в производстве нефти с Россией благодаря крайне низкой стоимости кредитов и тому, что облагают налогами преимущественно прибыль компаний, а не на выручку или уровни добычи, как это происходит в России.

Министр уточнил, что предлагает расширить применение налога на добавленный доход вместо налога на добычу полезных ископаемых, основанного на объемах добычи, а не на рентабельности проекта.

В середине сентября беспилотники атаковали крупнейшие нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В результате добыча нефти в королевстве просела вдвое, что вызвало разовый скачок цен на нефть. Кроме того, эти события увеличили геополитическое давление в регионе, повысив вероятность конфликта с Ираном. Позднее Саудовская Аравия сообщила о восстановлении добычи нефти.

В понедельник, 7 октября, по данным ICE, стоимость декабрьского фьючерса на баррель нефти марки Brent находилась возле отметки 60 долларов.