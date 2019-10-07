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07.10.2019 23:33
Рубрика: Спорт

Пострадал от своего

Одноклубник Малкина нанес ему серьезную травму
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 225(7983)
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела. Об этом информируют североамериканские СМИ. Сроки восстановления россиянина станут известны позднее, после дополнительного обследования.

Малкин получил травму на прошлых выходных в матче с "Коламбусом", в котором его команда одержала победу (7:2). В середине второго периода Евгений столкнулся с одноклубником Крисом Летангом, потерял равновесие и ударился о борт. Форвард с трудом поднялся со льда и ушел в раздевалку.

Фото: РИА Новости.
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Ситуация для "Питтсбурга" осложняется еще тем, что аналогичную травму в матче с "Коламбусом" получил еще и Ник Бьюгстад. Таким образом, "пингвины" лишились сразу двух центрфорвардов основного состава.

Добавим, что в стартовавшем сезоне НХЛ Малкин провел две встречи и забросил в них одну шайбу.

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