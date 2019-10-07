Одну из центральных улиц Цхинвала переименовали в честь Путина

Власти Южной Осетии решили переименовать одну из центральных улиц Цхинвала в честь президента России Владимира Путина. Как заявил мэр города Алан Кочиев, с сегодняшнего дня улица Московская будет носить имя российского лидера.

"Решение принято комиссией с учетом той помощи и поддержи, которую оказывает Южной Осетии Российская Федерация и Владимир Владимирович лично. Переименование обсуждалось давно, но решение принято сегодня, в день рождения российского президента", - заявил Кочиев.

По его словам, это одна из красивейших улиц города, на ней расположены Аллея славы, республиканский стадион, новый университетский комплекс.

Кстати, ранее в Цхинвале уже появился переулок с именем Владимира Путина.

Свои поздравления с днем рождения российскому лидеру ранее отправили президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба. "Высоко оценивая уровень отношений между республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, хотел бы подчеркнуть ваш личный вклад в дело укрепления и развития всестороннего сотрудничества между нашими странами", - говорится в поздравлении Бибилова. Хаджимба в свою очередь заявил, что под руководством Путина "Российской Федерацией были достигнуты неоспоримые успехи на политическом поприще, решены вопросы социально-экономического развития".