Президент России Владимир Путин встречает свой день рождения с родными и друзьями и с самого утра принимает поздравления от зарубежных лидеров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день... Сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег", - рассказал Песков.

Так что глава государства и в этот день работает. Ведь во время таких разговоров затрагиваются и рабочие моменты. Телефонных бесед было уже 10. Президент США пока не позвонил, ответил на уточняющий вопрос Песков.