"Почта России" расширяет инфраструктуру выдачи заказов

"Почта России" до конца года увеличит число точек выдачи заказов через почтоматы "Халва" до 800 единиц. Сейчас выдача заказов уже осуществляется в 600 почтоматах партнера.

"Наши клиенты нового поколения привыкли пользоваться цифровыми технологиями - они совершают покупки в интернете и на ходу. Нам важно соответствовать такому образу жизни и предлагать потребителям современные решения, удобные форматы обслуживания", - прокомментировал планы замгенерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО "Почта России" Михаил Волков.

В 2019 году почтовое предприятие инициировало проект по организации пунктов выдачи заказов и почтоматов на базе собственной и партнерской сети. В дальнейшем клиентам будут доступны дополнительные сервисы переадресации заказа, упрощенного возврата или частичного получения товара.