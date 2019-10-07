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07.10.2019 17:52
Рубрика: Экономика

Подведены итоги "Российской энергетической недели"

Подведены итоги международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который проходил в Москве со 2 по 5 октября. Его организаторами выступили Министерство энергетики России и фонд "Росконгресс".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Главным событием первого дня РЭН стало пленарное заседание "Энергетическое партнерство для устойчивого развития" с участием президента России Владимира Путина. На нем также выступили генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо, председатель совета директоров, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс, главный исполнительный директор BP Роберт Дадли, председатель правления, главный исполнительный директор OMV AG Райнер Зеле и президент, главный исполнительный директор Fortum Corporation Пекка Лундмарк.

В ходе дискуссии участники сессии затронули вопросы развития глобального энергетического рынка, обсудили вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и ключевые проблемы международного сотрудничества в энергетическом секторе В основу деловой программы РЭН легли дискуссии, посвященные цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти, перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития, экологической безопасности энергетического рынка.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости www.ria.ru
Российская энергетическая неделя стала технологичнее

Основная программа энергонедели насчитывала более 70 мероприятий, в деловой программе форума приняли участие 417 спикеров. В 2019 году РЭН за четыре дня посетили свыше 10 000 участников и представителей СМИ из России и 115 иностранных государств и территорий. Впервые в работе форума приняли участие представители Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Конго-Браззавиля, Конго-Киншаса, Южной Осетии, Сомали, Чехии. Площадку РЭН посетили свыше 400 компаний топливно-энергетического комплекса России.

Экономика Отрасли Энергетика
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