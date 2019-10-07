Покупать золото в слитках станет выгоднее с 2020 года

У россиян есть как минимум три способа инвестировать в драгоценные металлы, но все они имеют свои преимущества и недостатки. Выгодно ли хранить сбережения в золоте или серебре, а также какие именно варианты вложений предпочтительны, разбирался Aif.ru.

Покупать золото, серебро, палладий или платину в слитках, как считают эксперты портала, - самый легкий способ инвестировать средства в драгметаллы. Но до 2020 года при покупке слитков россияне должны дополнительно заплатить НДС в размере 20% от номинальной стоимости металла. С 1 января такой налог отменят. Но при этом останется еще одно невыгодное требование закона. При продаже слитков, если гражданин владел ими менее трех лет, он обязан уплатить 13% налога на полученный при этом доход. Таким образом выгоднее держать у себя слитки более трех лет.

То же самое - при продаже драгоценных монет, если они не были в собственности 3 года. При этом инвестиционными монетами в настоящее время занимаются многие банки, они не только продают, но и выкупают их у населения по самостоятельно определенной ими цене.

Еще один вариант - открытие так называемых металлических счетов. Обезличенный счет (ОМС) многие банки сравнивают с валютным депозитом. Они бывают текущими - до востребования - и срочными. Главный недостаток такого варианта - металлические счета не подпадают под действие закона о страховании вкладов. Другими словами, открывать их надо только в самых надежных банках, поскольку в случае банкротства финансового учреждения ни сохранность средств, ни их возврат не гарантируются.