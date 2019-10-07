Новости

Покупать золото в слитках станет выгоднее с 2020 года 17:34
Собянин: Должны успеть открыть первые две линии МЦД в этом году 17:33
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе "Северного потока-2" 17:29
В Петербурге мужчину осудили за вывод из РФ миллиарда рублей 17:26
Вышел трейлер еще одного спин-оффа "Ходячих мертвецов" 17:23
Зеленский поручил упростить пересечение линии соприкосновения в Донбассе 17:23
Астраханская пенсионерка перевела "солдату из США" более 1,3 млн рублей 17:21
К Хартии адвокатур присоединился одиннадцатый участник 17:19
Вышел трейлер "русского "Чужого" - хоррора "Спутник" с Акиньшиной 17:15
Первый краш-тест Renault Arkana: лучше Hyundai Creta, но хуже Solaris 17:15
Экс-главу управления образования Казани заподозрили в получении взятки 17:13
Приговор Даниле Беглецу оставлен в силе 17:08
Делегация РФ: Большинство стран ПАСЕ настроены на сотрудничество с Россией 17:06
Видео: в Москве мотоциклист спас юркнувшего под колеса машины котенка 17:00
Под Тверью мать и сына осудили за избиение полицейских 16:58
В Карелию впервые с гастролями приехал Архангельский театр кукол 16:40
"Почта России" расширяет инфраструктуру выдачи заказов 16:35
В Липецке будут судить растлителя школьниц 16:35
Фото: Анджелина Джоли полностью разделась для французского "глянца" 16:35
В Эрмитаже покажут исполинскую семитонную скульптуру 16:32
Томские ученые обнаружили в Арктике рекордный выброс метана 16:30
Участница мурманской команды КВН скончалась в Москве 16:30
Число пострадавших в массовой драке в Новосибирске увеличилось 16:20
Вышел трейлер четвертого сезона "Рика и Морти" 16:10
В крымском парке "Тайган" родилось трое львят 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 17:34
Рубрика: Экономика

Покупать золото в слитках станет выгоднее с 2020 года

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У россиян есть как минимум три способа инвестировать в драгоценные металлы, но все они имеют свои преимущества и недостатки. Выгодно ли хранить сбережения в золоте или серебре, а также какие именно варианты вложений предпочтительны, разбирался Aif.ru.

Фото: Istock
ЦБ: Отрицательные ставки по валютным вкладам граждан не обсуждаются

Покупать золото, серебро, палладий или платину в слитках, как считают эксперты портала, - самый легкий способ инвестировать средства в драгметаллы. Но до 2020 года при покупке слитков россияне должны дополнительно заплатить НДС в размере 20% от номинальной стоимости металла. С 1 января такой налог отменят. Но при этом останется еще одно невыгодное требование закона. При продаже слитков, если гражданин владел ими менее трех лет, он обязан уплатить 13% налога на полученный при этом доход. Таким образом выгоднее держать у себя слитки более трех лет.

То же самое - при продаже драгоценных монет, если они не были в собственности 3 года. При этом инвестиционными монетами в настоящее время занимаются многие банки, они не только продают, но и выкупают их у населения по самостоятельно определенной ими цене.

Фото: istock
Сбербанк упростил получение ипотеки

Еще один вариант - открытие так называемых металлических счетов. Обезличенный счет (ОМС) многие банки сравнивают с валютным депозитом. Они бывают текущими - до востребования - и срочными. Главный недостаток такого варианта - металлические счета не подпадают под действие закона о страховании вкладов. Другими словами, открывать их надо только в самых надежных банках, поскольку в случае банкротства финансового учреждения ни сохранность средств, ни их возврат не гарантируются.

Экономика Финансы Экономика Финансы Банки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе