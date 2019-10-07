Посол России высказался об усилении роли Минска, Баку и Ташкента

Три государства СНГ - Беларусь, Азербайджан и Узбекистан, по мнению российского посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева, могут сыграть важную роль в качестве площадок для налаживания диалога между геополитическими центрами силы - Евросоюзом, Россией и Китаем. Эту точку зрения дипломат озвучил 7 октября на полях форума "Минского диалога", комментируя представленный доклад молодых политиков о будущем безопасности в Европе.

По мнению авторов доклада, информирует БЕЛТА, Минск, Баку и Ташкент должны на современном этапе обозначить свою новую роль и стать важными хабами, "способными наладить взаимодействие между Брюсселем, Москвой и Пекином по мере развития евразийской интеграции".

Если эта поддержка, подчеркнул посол, "будет вписана в общий контекст двусторонних отношений и взаимодействие на площадках международных организаций, это можно только приветствовать". Вместе с тем, дипломат полагает, что разговор будет более содержательным, если принимать во внимание и позицию США.

Дмитрий Мезенцев отметил в беседе с агентством и исключительно доброжелательную политику Беларуси, ее хорошее отношение ко всем гостям. "Еще раз подчеркну, что всем дипломатам, приезжающим в страну, работается комфортно", - резюмировал глава российской миссии в РБ.