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07.10.2019 22:22
Рубрика: Экономика

Пустят не везде

Правительство определило, где нельзя работать мигрантам
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Столичный выпуск № 225(7983)
Правительство определило сферы, где мигрантам запретят работать в 2020 году. Или разрешат, но - в ограниченном количестве.

Постановление правительства об установлении допустимой доли иностранных работников на предприятия определенных отраслей экономики подписал глава кабмина. Готовится такое постановление ежегодно.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА НОВОСТИ
Кабмин установил предельную долю трудовых мигрантов на 2020 год

Так, мигрантам запрещено будет трудиться в аптеках, на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, а также в торговле вне магазинов, палаток и рынков. В таких сферах, как торговля алкоголем и табаком в специализированных магазинах, гастарбайтерам работать можно будет, но - их там должно быть не больше 15 процентов от общего числа работников организации. В "деятельности в области спорта" мигрантов должно быть не больше 25 процентов, а на сухопутном пассажирском и автомобильном грузовом транспорте - максимум 26 процентов от числа работников предприятия. Впрочем, ограничение на привлечение мигрантов в торговлю устанавливается уже много лет подряд. А число иностранных работников в сфере транспорта планомерно снижается.

Есть еще две сферы, куда мигранты будут допущены в ограниченном количестве - это выращивание овощей и строительство. Так, сельхозпредприятия смогут брать для выращивания овощей до 50 процентов работников - гастарбайтеров (в этом году им было разрешено брать их столько же, но были исключения - Приморский край и Астраханская область, на которые ограничения не распространялись). Также сохранена допустимая доля мигрантов в сфере строительства - 80 процентов. Норма не будет распространяться на Бурятию, Амурскую область и Москву, а в Дагестане доля составит 50 процентов.

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