Предприниматели предпочитают судиться за рубежом

Россияне вошли в топ-5 самых активных спорщиков в британских коммерческих судах. Консалтинговое агентство Portland изучило тяжбы в коммерческом суде Англии и Уэльса (London Court of International Arbitration, LCIA) и выяснило, что по числу споров русские делят четвертое место с Индией, на третьем месте - Казахстан, на пятом - Кипр. Первое и второе места заняли британцы и американцы соответственно.

Ориентация российского бизнеса на западные юрисдикции традиционно велика. Там часто получают заемный капитал, регистрируют собственность, размещают акции (еще недавно 80% российских акций размещались за границей), проводят сделки.

Лишь 34% корпоративных юристов выбирают отечественное правовое поле для заключения большей части сделок

Наши суды по умолчанию рассматривают договорные нормы как императивные. Из-за этого тезис о "свободе договора" звучит декларативной риторикой, а аспекты, в документе не прописанные, фактически не получают судебной защиты. Поэтому сложные и дорогие сделки нашим бизнесменам проще оформлять в иностранных юрисдикциях.

"Для трансграничных договоров международный коммерческий арбитраж и вовсе является наиболее удобным местом для разрешения споров. Это объективное мнение. Ведь среди его плюсов, в частности, - возможность выбора арбитров, конфиденциальность, окончательность принимаемого решения и ограниченное количество оснований для его отмены, - говорит член генерального совета "Деловой России", правозащитник Владимир Прохоров. - А также возможность выбора процедуры и языка разбирательства, скорость рассмотрения споров в сравнении с государственными судами, наличие единообразных правил признания и приведения в исполнение арбитражных решений в других государствах". В российских судах ряд этих условий, к сожалению, невыполним.

В среднем решения в английском суде выносятся дольше, чем в российском, зато обеспечительные меры налагаются мгновенно. Лондонское судопроизводство известно своим жестким подходом в применении обеспечительных мер. Кроме того, российские компании и юристы накопили значительный опыт в судебной "бондиане" при рассмотрении споров в LCIA.

В связи с антироссийскими санкциями, когда до 70% российского несырьевого экспорта оказалось под санкционными рисками, обстановка для наших компаний изменилась, но судиться дома никто не торопится. Выбираются альтернативные площадки: шведский Стокгольм, швейцарский арбитражный институт, азиатские судебные форпосты. Согласно исследованию ЕПАМ от 2017 года, лишь 34% корпоративных юристов средних и крупных компаний выбирают отечественное правовое поле для заключения большей части сделок.

"Честно говоря, я не знаю того предпринимателя, которого устраивает российская судебная система в настоящий момент. Много сделано, безусловно, это не беспредел 90-х", - заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме, однако отметил, что когда и в коммерческих судах, и в судах общей юрисдикции количество оправдательных приговоров предпринимателей составляет около 2%, говорить о национальной юрисдикции не приходится.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / ЛЕОНИД КУЛЕШОВ / ЕЛЕНА БЕРЕЗИНА

Безусловно, отечественное судебное разбирательство провести дешевле, чем в странах ЕС. И число обращений в арбитражи растет, за 6 лет оно выросло вдвое - до 2 миллионов в год. В рейтинге Doing Business Россия занимает лидирующие позиции по "качеству правосудия" и 12-е место по эффективности исполнения решений суда.

Тем не менее зарубежные нормы права славятся развитостью структуры антимонопольного и конкурентного права, когда условия добросовестной конкуренции и поведение участников рынка определяются законодательно, подчеркивает Владимир Прохоров. Кроме того, фактами преюдиции и применимостью прецедентов и буквы закона ко всем сторонам спора без привилегий. "Обращения наших бизнесменов в английские суды объясняются необходимостью обеспечить исполнение судебного акта на территории Великобритании или другой страны. Не секрет, что решение российского суда глобально считается менее эффективным: например, у нас невозможно получить решение о заморозке активов по всему миру. Актуальна и инфраструктура, рекрутмент - британские коммерческие суды самые многопрофильные. Здесь вы найдете квалифицированных переводчиков, экспертов по направлениям (с приглашением узких специалистов), судебных стенографов, которые не будут в день обслуживать с десяток заседаний", - добавляет он.

Мнения

Где быстрее и дешевле

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России:

- Не могу согласиться с тем, что наша судебная система отстает от английской. Количество споров россиян в британских судах исчисляется десятками, может, сотнями, а наши арбитражные суды в прошлом году рассмотрели 1,907 миллиона дел, что на 160 тысяч больше показателя 2017 года. То есть число экономических споров, рассматриваемых российскими арбитражными судами, растет. Это говорит о том, что наши суды пользуются доверием. Также возросло число корпоративных споров. В 2018 году в российских арбитражных судах было рассмотрено 20,3 тысячи корпоративных споров, в 2017 году - 18,4 тысячи.

В некоторых случаях какие-то правовые подходы и механизмы, применяемые британскими судами, выглядят привлекательно для участников споров. Например, если у британских судов возникают обоснованные сомнения в добросовестности ответчика, они гораздо жестче применяют обеспечительные меры, чем в подобной ситуации сделает российский арбитраж. Но у английских судов есть и недостатки, в том числе долгое судебное разбирательство и дорогостоящий процесс. Система прецедентного права достаточно громоздка, юристу необходимо знать огромный массив документов. Все эти факторы не способствуют повышению доступности правосудия. У нас в стране экономические споры рассматриваются гораздо быстрее, да и судиться дешевле.

Сейчас повышению привлекательности нашей юрисдикции, в том числе работе судов, уделяется большое внимание. Недавно была проведена реформа третейского судопроизводства. По сути, новая система коммерческого арбитража - третейских судов - у нас в стадии становления, ей еще пока только предстоит принести результат. Возможно, такие суды смогут разгрузить арбитраж, нагрузка на который, конечно, высока.

Борис Титов, Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей:

- У наших бизнесменов так популярны британские суды по совокупности причин. Это и невысокий уровень доверия к российскому правосудию. И давно сложившаяся у крупного бизнеса, имеющего офшорные корни, практика использовать английское правосудие. И Англия как место жительства многих состоятельных людей. Наше государство давно предпринимает попытки сделать российскую юрисдикцию привлекательной, в том числе для самих россиян. Но из-за таких, например, дел, как дело Baring Vostok, и систематического перевода гражданско-правовых споров в сферу уголовного преследования (а здесь количество примеров исчисляется десятками и сотнями) переманить бизнес в российскую юрисдикцию крайне тяжело.