Премьер Британии придумал, как уничтожить Евросоюз изнутри

Премьер Борис Джонсон будет саботировать работу Евросоюза, если Британия не выйдет 31 октября. Его оружие: вето на семилетний бюджет Евросоюза или "разрушение" Еврокомиссии изнутри с помощью Найджела Фараджа в качестве еврокомиссара.

Напомним, что Brexit переносился дважды, и на сегодняшний день он назначен на 31 октября. А уже 1 ноября начинает свою работу новый состав Еврокомиссии, в котором будет 27 - по числу стран, оставшихся в союзе, - еврокомиссаров. Если Соединенное Королевство получит очередную отсрочку, на которой настаивает британская оппозиция, стране придется направлять в Брюссель своего еврокомиссара.

Глава правительства Борис Джонсон неоднократно заявлял, что никаких отсрочек не будет и он предпочтет "валяться мертвым в канаве", чем просить о продлении членства Британии в ЕС. Более того, в своей статье, опубликованной на днях в таблоиде The Sun, Джонсон подчеркнул, что выход состоится 31 октября. "Единственный вопрос, помашет ли нам с радостью Брюссель рукой с одобренным обеими сторонами соглашением (об условиях дальнейшего сотрудничества. - Прим. ред.) или мы будем вынуждены двигаться дальше сами по себе", - написал премьер.

Однако под давлением Сессионного суда Шотландии Джонсон обязан направить письмо в Евросоюз с просьбой об отсрочке. В кулуарах Еврокомиссии шепчутся, что, если эта просьба поступит, она, скорее всего, будет удовлетворена, и потирают руки, предчувствуя провал Brexit. Однако на этот случай у Джонсона есть опасное для европейских чиновников оружие. В Twitter-аккаунтах британских тори все чаще появляется имя Найджела Фараджа - одного из главных организаторов движения за выход Британии из ЕС, главы партии Brexit. Если назначать своего еврокомиссара, то только его, смеялись политики и журналисты. Однако один из самых авторитетных депутатов-консерваторов Стив Бейкер называет назначение Фараджа в Брюссель серьезным шагом. По словам Бейкера, на эту идею консерваторов натолкнул фильм 1998 года "Армагеддон".

"Там есть сцена, где они, для того чтобы спасти землю, закладывают внутрь астероида атомную бомбу. Найджел Фарадж - эта атомная бомба", - пояснил Бейкер.