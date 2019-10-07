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07.10.2019 07:08
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Против рака и диабета: Назван самый полезный растительный продукт

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для поддержания нормального функционирования организма медики рекомендуют ежедневно есть около 400-500 граммов овощей и фруктов. Если нет проблем со здоровьем, то можно есть их в сыром виде. Людям в возрасте и тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, лучше употреблять богатую витаминами пищу в вареном и тушеном виде.

Сравнив различные виды растительной пищи, врач-диетолог Елена Соломатина поставила на первое место по полезности - ягоду. А именно: чернику, голубику, клюкву. В них много антиоксидантов, что позволяет считать такого рода еду профилактикой онкологии и сердечных недугов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Ягода хорошо влияет на организм при диабете. Она также стимулирует работу почек и улучшает зрение.

- Кроме того, очень полезны чеснок, лук, имбирь, но в большом количестве мы их не едим. Эти растения оказывают бактерицидное воздействие, защищают нас от вирусных, бактериальных заболеваний, - отметила врач.

По ее словам, к самой полезной растительной пище также можно отнести капусту, редис, редьку, хрен, горчицу, помидоры и зелень. Последняя является лучшим гарниром для шашлыка. Укроп, петрушка, кинза и прочее нивелируют вредное влияние жирного и подгоревшего мяса, передает "Вечерняя Москва".

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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