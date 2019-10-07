Путин побывал в тайге вместе с Шойгу

Новости

Видео: Взбесившийся олень устроил погром в парикмахерской Нью-Йорка 02:10
Партия премьера-социалиста Косты побеждает на выборах в парламент Португалии 01:53
Трамп и Эрдоган обсудили зону безопасности в Сирии 00:29
В "Билайне" подтвердили утечку базы данных абонентов 06.10.2019
В РФ выросла аварийность вертолетных перевозок 06.10.2019
Тедеско прибыл в Москву на переговоры со "Спартаком" 06.10.2019
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов 06.10.2019
Трамп обвинил семью Байдена в коррупции 06.10.2019
В Уфе иномарка насмерть сбила пятилетнего ребенка 06.10.2019
Беглов рассказал о пятилетнем плане строительства петербургского метро 06.10.2019
Летевший из Лондона пассажирский самолет экстренно приземлился в Иране 06.10.2019
Во Франции прошла акция протеста против права лесбиянок на ЭКО 06.10.2019
Матвиенко выразила соболезнования вдове Бушмина 06.10.2019
Володин отметил вклад Бушмина в развитие парламентаризма 06.10.2019
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского 06.10.2019
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово 06.10.2019
В Израиле раскопали "Нью-Йорк бронзового века" 06.10.2019
Путин отправился в сибирскую тайгу 06.10.2019
Москву ждет потепление во второй половине недели 06.10.2019
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР 06.10.2019
Россия подарила ЦАР винтовки Мосина 06.10.2019
Выбираем подержанный Kia Sportage: стильный, удобный и проблемный 06.10.2019
Песков рассказал о нюансах общения Путина с журналистами 06.10.2019
СПЧ озабочен уголовными делами против медиков из-за врачебных ошибок 06.10.2019
Названа причина смерти 33-летней актрисы "Мухтара" Марины Куклиной 06.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 01:20
Рубрика: Власть

Путин побывал в тайге вместе с Шойгу

Текст: Кира Латухина
Накануне своего дня рождения президент провел время в сибирской тайге, любовался осенней природой: гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

Президент подивился упавшему кедру, который продолжает плодоносить - на зеленой веточке росли шишки.

Путин и Шойгу собирали грибы, причем на одном из тех, что нашел президент, сверху, на шляпке, прилипла шишка, что позабавило главу государства. Он отлепил ее от гриба, несколько раз подул и забрал. "Сувенир. Шишечка", - сказал Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин рассчитывает на сохранение мирового порядка

Министр обороны также выкопал ягодный кустик. "В Подмосковье посадишь", - улыбнулся президент. Шойгу заметил, что нужен такой же климат, воздух. И речь зашла о том, что такого воздуха, как в тайге, нет, но к этому надо стремиться.

Путин и Шойгу также проехали по тайге на внедорожнике, глава государства был за рулем.

Еще президент поднялся на гору и сказал, что оттуда красиво смотрится Енисей. "Мы высоко над облаками. Намного выше облаков", - заметил он. "Забрались за облака", - добавил Путин. И действительно, высота была приличная - почти две тысячи метров.

Глава государства далеко не первый раз в тайге, ранее он также вместе с Шойгу отдыхал в Сибири.

Власть Работа власти Президент РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией