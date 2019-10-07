Путин побывал в тайге вместе с Шойгу

Накануне своего дня рождения президент провел время в сибирской тайге, любовался осенней природой: гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

Президент подивился упавшему кедру, который продолжает плодоносить - на зеленой веточке росли шишки.

Путин и Шойгу собирали грибы, причем на одном из тех, что нашел президент, сверху, на шляпке, прилипла шишка, что позабавило главу государства. Он отлепил ее от гриба, несколько раз подул и забрал. "Сувенир. Шишечка", - сказал Путин.

Министр обороны также выкопал ягодный кустик. "В Подмосковье посадишь", - улыбнулся президент. Шойгу заметил, что нужен такой же климат, воздух. И речь зашла о том, что такого воздуха, как в тайге, нет, но к этому надо стремиться.

Путин и Шойгу также проехали по тайге на внедорожнике, глава государства был за рулем.

Еще президент поднялся на гору и сказал, что оттуда красиво смотрится Енисей. "Мы высоко над облаками. Намного выше облаков", - заметил он. "Забрались за облака", - добавил Путин. И действительно, высота была приличная - почти две тысячи метров.

Глава государства далеко не первый раз в тайге, ранее он также вместе с Шойгу отдыхал в Сибири.