1 октября представители Украины подписали, наконец, "формулу Штайнмайера". Формула Штайнмайера" (так и тянет сказать "уравнение Штайнмайера", далее - Формула) не содержит каких-то особых ноу-хау. Речь идет об условиях "прекращения войны и установления мира" в Донбассе.

Как вообще может закончиться любая война?

История Человечества знает три варианта.

Первый. Полная и безоговорочная капитуляция одной и победа другой стороны. В данном случае это, конечно, невозможно: Россия не допустила бы военного разгрома ДНР-ЛНР, ну а эти "непризнанные республики", понятно, не могут "победить" Украину.

Реального соглашения хочет и народ Украины, и жители ДНР-ЛНР, уставшие "висеть в воздухе"

Второй. Фиксация "статус-кво", т.к. силы и желание драться у врагов иссякли. "Замороженный конфликт". Так случилось в Приднестровье, Абхазии, в значительной мере - в Карабахе. В Донбассе - не то. "Войны" давно нет, но конфликт потихоньку "кровит", идут перестрелки, в которых, понятно, каждая сторона винит другую. По данным украинской стороны за сентябрь у них погибло 11 человек, видимо в ДНР-ЛНР примерно та же цифра. Ни мира - ни войны, гибридная ситуация.

Ну и третий способ. Заключение мирного соглашения. Вот об этом и Формула. Причем речь не идет о мире между двумя государствами. Никто - включая, конечно, Россию - не считает ДНР-ЛНР субъектами международных отношений, которые так или иначе отделились от Украины и собираются дальше существовать как "независимые полноценные государства". С самого начала все стороны исходили из необходимости РЕИНТЕГРАЦИИ ДНР-ЛНР в состав Украины. Четко записано это и в Минских соглашениях. Все споры идут только об УСЛОВИЯХ, но не о принципе реинтеграции. Руководители ДНР-ЛНР говорили в разных ситуациях разные слова, но подписали Минские соглашения и ни разу против них не выступали.

Ну а Формула лишь КОНКРЕТИЗИРУЕТ эти соглашения. В самом деле - что нужно для мира и реинтеграции? Очевидно - компромисс. Какой?

ДНР-ЛНР отказываются от своего "независимого существования", а Украина взамен предоставляет им автономию в своем составе. Логично? Логично. Можно спорить о конкретном содержании этой автономии, но одно ясно: "на прежних условиях" невозможно "засунуть пасту назад в тюбик". Кстати, по-моему вообще в Мире нет случаев МИРНОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ отделившихся территорий, как и случаев САМОЛИКВИДАЦИИ сепаратистских анклавов без их военного разгрома. Это говорит об исключительной сложности задачи, стоящей и перед Украиной, и "Минской четверкой".

Дальше речь, естественно, идет о новых выборах в ДНР-ЛНР. Их необходимость признают все, но Дьявол в деталях. Украина, естественно, требует, чтоб выборы шли по УКРАИНСКИМ законам - раз ДНР-ЛНР возвращаются в Украину. Требует Украина и чтобы в выборах участвовали граждане Украины (а это сотни тысяч), уехавшие из Донбасса на Украину. Ясно, что руководство ДНР - против. Еще более важный пункт - кто и как станет проводить эти выборы. Зеленский повторяет, что "голосования под дулами автоматов не будет" - т.е. "незаконные вооруженные формирования" ДНР-ЛНР, включая "российских добровольцев", должны уйти с территории до выборов. Опять же очевидно, что руководство ДНР-ЛНР категорически против. И уж тем более для них 100% исключено, чтоб пришла украинская полиция (не говоря, конечно, об Армии!). Руководители ДНР-ЛНР надеются сохранить свои позиции - и, конечно, будут делать для этого все что могут, ну а для Киева сохранение "главарей сепаратистов" (называют их еще куда жестче!) легитимными главами "украинских областей" - абсолютно исключено.

Можно спорить о содержании этой автономии, но одно ясно: "на прежних условиях" невозможно "засунуть пасту назад в тюбик"

Формула не дает ответов на все эти вопросы, а просто говорит, что выборы должны пройти под эгидой ОБСЕ и будут считаться "состоявшимися", если ОБСЕ признает их "честными". В момент проведения выборов временно вступает в силу украинский закон об автономии Донбасса, если выборы прошли успешно - закон становится постоянным.

Еще два болезненных вопроса. Россия добивается, чтобы "особый статус" областей был записан в Конституции Украины. Украина - против. Украина требует ПЕРЕД выборами закрыть границу "Украина - Россия", чтоб ее контролировали украинские войска. Россия - против, согласна на это только В ЗАВЕРШЕНИЕ всего процесса "реинтеграции". К этому надо добавить пиар-ожесточение, громкий крик украинских националистов про "капитуляцию", "предательство", "за что боролись, кровь проливали?!", апелляцию к "нашим погибшим" и т.д. При этом те же люди, конечно, требуют мира и "возвращения Донбасса"...

Так РЕАЛЬНО ЛИ ВООБЩЕ в такой ситуации продвижение к соглашению, реинтеграции и т.д.? Многие считают, что дальше слов дело не пойдет. Но есть и очень серьезные основания считать, что все-таки "процесс пошел". Дело в том, что РЕАЛЬНОГО соглашения хочет и народ Украины (это - одна из причин избрания Зеленского вместо Порошенко), и, конечно, жители ДНР-ЛНР, уставшие "висеть в воздухе".

Не менее важно, что это соглашение НУЖНО ПОЛИТИЧЕСКИМ ЛИДЕРАМ. Оно нужно Зеленскому - мандат избирателя в том, чтобы "заключить Мир".

Оно нужно Путину. России не только выгодна экономически отмена санкций. Президенту нужен Прорыв, новый Большой Политпроект. Восстановление - при сохранении своих позиций! - отношений с ЕС, это как раз и есть такой Проект, такой Прорыв.

Оно нужно Макрону. Он претендует на роль Лидера Европы и предлагает Большую Евразийскую Игру: "Европа от Лиссабона до Владивостока". Красиво. Но путь к России лежит через Украину. Так что Успех нормандской четверки нужен - ВСЕМ.