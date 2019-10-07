Дмитрий Медведев поддержал практику патронажа вузов над школами в регионах

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал в сфере образования подход, когда вуз берет под свой патронаж ту или иную среднюю школу, помогая в профориентации ее учеников. О том, как это работает в Тамбовской области, председателю правительства РФ рассказал глава региона Александр Никитин. Разговор шел о реализации в регионе национальных проектов, общая сумма финансирования которых здесь достигает 6,5 миллиарда рублей - более 5 миллиардов даст федеральный бюджет, остальное Тамбовщина обеспечит сама.

Александр Никитин рассказал главе правительства, как в рамках нацпроектов на Тамбовщине реализуют и свои, региональные проекты. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

В последние несколько лет местная администрация активно занималась проблемами образовательной инфраструктуры. И в этом году к 1 сентября в городе Рассказово открыли новую школу на 900 мест. "30 лет в городе вообще ни одного образовательного учреждения не строили", - подчеркнул Александр Никитин. И сразу же была решена проблема второй смены, добавил губернатор, поскольку в школе семь первых классов.

По принципу патронажа будет устроена школа в Мичуринске - известном аграрном наукограде страны. Курировать ее будет Мичуринский государственный аграрный университет

"Мы сохраняем подход, когда каждый из наших тамбовских вузов - федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования - осуществляет свой патронаж", - также рассказал глава региона. Школа в Рассказово имеет политехническую направленность, поэтому в ней работает профессорско-преподавательский состав Тамбовского государственного технического университета. "Я думаю, это не может не сказаться на качестве образовательного процесса и подготовки учащихся", - считает Александр Никитин.

По аналогичному принципу будет устроена школа в Мичуринске - известном аграрном наукограде страны. Общеобразовательное учреждение откроют до конца года, курировать его будет Мичуринский государственный аграрный университет.

- Я вижу в этом большой смысл, особенно когда речь идет о таких центрах, как Мичуринск, у которого есть своя экономическая ориентация, чтобы, по сути, со школьных лет можно было проводить профессиональную ориентацию школьников, которые в дальнейшем могут продолжить обучение в университете и просто связать свою жизнь с аграрным делом. Это, мне кажется, хорошо, - оценил Дмитрий Медведев такую практику.

"Конечно, у выпускников этой школы - все возможности и хорошие шансы продолжить обучение по профилю. Это очень важно", - заметил Никитин.

Тамбовская область, также рассказал он, активно строит и дошкольные учреждения. В этом году уже сдано пять детских садов, еще два откроются до конца года. Тамбовщина полностью обеспечена такими учреждениями для детей в возрасте от трех до семи лет, а в следующем году намерена закрыть дефицит ясельных групп.

"Это не может не вызывать соответствующую реакцию со стороны населения. Вообще ходу исполнения национальных проектов мы уделяем должное информационное внимание", - заявил глава региона. По его словам, Тамбовская область в рейтинге субъектов Центрального федерального округа по уровню взаимодействия с населением в ходе реализации национальных занимает четвертое место.

- Это важно, потому что абсолютное большинство национальных проектов реализуется в интересах населения нашей большой страны и, в частности, Тамбовской области, - поддержал премьер-министр значение информационной работы с населением.

По словам губернатора, на данный момент в рамках нацпроектов разработан 51 региональный проект, общая сумма финансирования составляет порядка 6,5 млрд рублей. "Более 75% (более 5 млрд) приходится на федеральный бюджет, почти 1,5 млрд рублей - это наше региональное софинансирование", - сказал он.