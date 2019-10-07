В городах-миллионниках в топ-5 самых популярных сервисов входят сантехнические работы, ремонт электрики, мелкий бытовой ремонт, компьютерная помощь, установка дверей. К такому выводу пришли специалисты "Сбербанк страхование" совместно с городской службой Uber-сервисов Gorserv, проанализировав данные о вызовах специалистов по ремонту на дом.

Как ни парадоксально, мужчины делают заказы на 20% чаще, чем женщины. Средний чек среди мужчин также выше - разница составляет 30%

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще всего пользуются услугами компьютерного мастера (удаление вирусов, работа с жестким диском, переустановка программного обеспечения и прочее). Далее по популярности следуют вызовы на дом сантехника, электрика, а также специалистов по монтажным и ремонтным работам. Средний чек на услуги равен 2150 рублям.

Средний чек на оформление бытовых услуг в таких городах-миллионниках, как Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, составляет 1474 рубля. В городах с населением до 500 тысяч человек клиенты готовы платить за услуги примерно 980 рублей.