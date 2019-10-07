Иностранные инвесторы вложат в новую Москву $10 млрд

В новой Москве иностранные инвесторы реализуют проекты общей стоимостью 10 миллиардов долларов США. Об этом сообщил сегодня в Мюнхене Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий Москвы. Он отметил, что новая Москва, созданная семь лет назад путем присоединения к столице дополнительных площадей, год от года становится все более привлекательной и для отечественных, и для иностранных инвесторов. "В частности, сейчас на ее территории реализуется с десяток проектов, стоимостью в общей сложности 10 миллиардов долларов США", - сказал Жидкин.

Скоро к ним может присоединиться еще один - деловой центр в Коммунарке площадью 4 млн кв.м. Земля, на которой его планируют построить, находится в собственности "Мосинжпроекта", а 1 миллиард долларов, необходимых для создания делового центра, готова вложить китайская компания CRCC, которая уже строит метро в Москве. Переговоры с ней на этот счет уже прошли, отметил Владимир Жидкин. А для их завершения он вместе с заммэра намерен в октябре поехать в Пекин.

Новая Москва, по словам Жидкина, привлекает инвесторов развитием транспортной инфраструктуры. Ведь сейчас туда пришли уже две линии метро, еще две планируется построить в ближайшее время.