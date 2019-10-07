В октябре исполнилось 25 лет со дня основания Первого московского хосписа. Его день рождения обычно празднуют в день рождения его основательницы и главврача Веры Миллионщиковой.

Известие о появлении в Москве хосписа вызвало протесты у его соседей. В хосписе не нравилось все - от смысла этого учреждения до живой музыки, часто звучащей с территории. Но за 25 лет сопротивление сменилось поддержкой. Говорят, что в Хамовниках уже нет человека, который бы не принес в хоспис какой-нибудь домашний подарок - печенье, чай, яблоки с дачи.

Во второй половине 80-х годов все зачитывались знаменитой книгой Розмари и Виктора Зорза, родителей умершей от рака 25-летней Джейн, начавшие в Америке общенациональное движение за создание хосписов. Книга называлась "Путь к смерти. Жить до конца", и предисловие к ней написал Дмитрий Лихачев. В попечительный совет первого хосписа в Ленинграде вошли писатель Даниил Гранин, будущий патриарх, а тогда митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, народный депутат Анатолий Собчак.

Когда страна выбирала иной порядок жизни, для кого-то главным аргументом была ссылка на 150 сортов колбасы в западных сувпермаркетах, а для кого-то книга Виктора Зорза. Столько гуманности и любви она в себе несла.

В Москве первый хоспис появился чуть позже, и у его истоков стояла врач Вера Миллионщикова. Слова Виктора Зорза о том, что Вера Васильевна Миллионщикова сможет помогать тысячам пациентов, сбылись с лихвой.

Сегодня хоспис - и стационар, и выездная служба. В год в него поступают около 1100 обращений за помощью, сообщает фонд помощи хосписам "Вера", и хоспис спасает уходящих от невыносимой боли, а их родных - от травмирующих переживаний.

Дочь Веры Миллионщиковой - Нюта Федермессер - руководит Московским многопрофильным центром паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы, и как член центрального штаба Общероссийского народного фронта занимается постановкой паллиативной службы в России.

В Первом московском хосписе рождаются образцы для подражания - и лечения, и отношения к больным.

Заповеди хосписа

1. Хоспис - это комфортные условия и достойная жизнь до конца.

2. Мы работаем с живыми людьми. Только они, скорее всего, умрут раньше нас.

3. Нельзя торопить смерть, но и нельзя искусственно продлевать жизнь. Каждый проживает свою жизнь. Сроков ее не знает никто. Мы лишь попутчики на последнем этапе жизни пациента.

4. Брать деньги с уходящих из этого мира нельзя. Наша работа может быть только бескорыстной.

5. Мы не можем облегчить боль и душевные страдания пациента в одиночку, только вместе с ним и его близкими мы обретаем огромные силы.

6. Пациент и его близкие - единое целое. Будь деликатен, входя в семью. Не суди, а помогай.

7. Если пациента нельзя вылечить, это не значит, что для него ничего нельзя сделать. То, что кажется мелочью, пустяком в жизни здорового человека, для пациента имеет огромный смысл.

8. Каждый человек индивидуален. Нельзя навязывать пациенту своих убеждений. Пациент дает нам больше, чем мы можем дать ему.

9. Принимай от пациента все, вплоть до агрессии. Прежде чем что-нибудь делать - пойми человека, прежде чем понять - прими его.

10. Будь всегда готов к правде и искренности. Говори правду, если пациент этого желает и если он готов к этому. Но не спеши.

11. Незапланированный визит не менее ценен, чем визит по графику. Чаще заходи к пациенту. Не можешь зайти - позвони. Не можешь позвонить - вспомни и все-таки… позвони.

12. Не спеши, находясь у пациента. Не стой над пациентом, посиди рядом. Как бы мало времени не было, его достаточно, чтобы сделать все возможное. Если думаешь, что не все успел, то общение с близкими ушедшего успокоит тебя.

13. Хоспис - дом для пациентов. Мы - хозяева этого дома, поэтому: переобуйся и вымой за собой чашку.

14. Репутация хосписа - это твоя репутация.

15. Главное, что ты должен знать: ты знаешь очень мало.