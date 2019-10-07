Новости

Видео: Взбесившийся олень устроил погром в парикмахерской Нью-Йорка 02:10
Партия премьера-социалиста Косты побеждает на выборах в парламент Португалии 01:53
Трамп и Эрдоган обсудили зону безопасности в Сирии 00:29
В "Билайне" подтвердили утечку базы данных абонентов 06.10.2019
В РФ выросла аварийность вертолетных перевозок 06.10.2019
Тедеско прибыл в Москву на переговоры со "Спартаком" 06.10.2019
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов 06.10.2019
Трамп обвинил семью Байдена в коррупции 06.10.2019
В Уфе иномарка насмерть сбила пятилетнего ребенка 06.10.2019
Беглов рассказал о пятилетнем плане строительства петербургского метро 06.10.2019
Летевший из Лондона пассажирский самолет экстренно приземлился в Иране 06.10.2019
Во Франции прошла акция протеста против права лесбиянок на ЭКО 06.10.2019
Матвиенко выразила соболезнования вдове Бушмина 06.10.2019
Володин отметил вклад Бушмина в развитие парламентаризма 06.10.2019
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского 06.10.2019
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово 06.10.2019
В Израиле раскопали "Нью-Йорк бронзового века" 06.10.2019
Путин отправился в сибирскую тайгу 06.10.2019
Москву ждет потепление во второй половине недели 06.10.2019
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР 06.10.2019
Россия подарила ЦАР винтовки Мосина 06.10.2019
Выбираем подержанный Kia Sportage: стильный, удобный и проблемный 06.10.2019
Песков рассказал о нюансах общения Путина с журналистами 06.10.2019
СПЧ озабочен уголовными делами против медиков из-за врачебных ошибок 06.10.2019
Названа причина смерти 33-летней актрисы "Мухтара" Марины Куклиной 06.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 01:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жить до конца

Текст: Елена Яковлева
В октябре исполнилось 25 лет со дня основания Первого московского хосписа. Его день рождения обычно празднуют в день рождения его основательницы и главврача Веры Миллионщиковой.

Известие о появлении в Москве хосписа вызвало протесты у его соседей. В хосписе не нравилось все - от смысла этого учреждения до живой музыки, часто звучащей с территории. Но за 25 лет сопротивление сменилось поддержкой. Говорят, что в Хамовниках уже нет человека, который бы не принес в хоспис какой-нибудь домашний подарок - печенье, чай, яблоки с дачи.

Фото: Depositphotos.com
Священник Александр Ткаченко рассказал о первом в России детском хосписе

Во второй половине 80-х годов все зачитывались знаменитой книгой Розмари и Виктора Зорза, родителей умершей от рака 25-летней Джейн, начавшие в Америке общенациональное движение за создание хосписов. Книга называлась "Путь к смерти. Жить до конца", и предисловие к ней написал Дмитрий Лихачев. В попечительный совет первого хосписа в Ленинграде вошли писатель Даниил Гранин, будущий патриарх, а тогда митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, народный депутат Анатолий Собчак.

Когда страна выбирала иной порядок жизни, для кого-то главным аргументом была ссылка на 150 сортов колбасы в западных сувпермаркетах, а для кого-то книга Виктора Зорза. Столько гуманности и любви она в себе несла.

В Москве первый хоспис появился чуть позже, и у его истоков стояла врач Вера Миллионщикова. Слова Виктора Зорза о том, что Вера Васильевна Миллионщикова сможет помогать тысячам пациентов, сбылись с лихвой.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В колониях появятся хосписы для тяжелобольных заключенных

Сегодня хоспис - и стационар, и выездная служба. В год в него поступают около 1100 обращений за помощью, сообщает фонд помощи хосписам "Вера", и хоспис спасает уходящих от невыносимой боли, а их родных - от травмирующих переживаний.

Дочь Веры Миллионщиковой - Нюта Федермессер - руководит Московским многопрофильным центром паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы, и как член центрального штаба Общероссийского народного фронта занимается постановкой паллиативной службы в России.

В Первом московском хосписе рождаются образцы для подражания - и лечения, и отношения к больным.

Заповеди хосписа

1. Хоспис - это комфортные условия и достойная жизнь до конца.

2. Мы работаем с живыми людьми. Только они, скорее всего, умрут раньше нас.

3. Нельзя торопить смерть, но и нельзя искусственно продлевать жизнь. Каждый проживает свою жизнь. Сроков ее не знает никто. Мы лишь попутчики на последнем этапе жизни пациента.

4. Брать деньги с уходящих из этого мира нельзя. Наша работа может быть только бескорыстной.

5. Мы не можем облегчить боль и душевные страдания пациента в одиночку, только вместе с ним и его близкими мы обретаем огромные силы.

6. Пациент и его близкие - единое целое. Будь деликатен, входя в семью. Не суди, а помогай.

7. Если пациента нельзя вылечить, это не значит, что для него ничего нельзя сделать. То, что кажется мелочью, пустяком в жизни здорового человека, для пациента имеет огромный смысл.

8. Каждый человек индивидуален. Нельзя навязывать пациенту своих убеждений. Пациент дает нам больше, чем мы можем дать ему.

9. Принимай от пациента все, вплоть до агрессии. Прежде чем что-нибудь делать - пойми человека, прежде чем понять - прими его.

10. Будь всегда готов к правде и искренности. Говори правду, если пациент этого желает и если он готов к этому. Но не спеши.

11. Незапланированный визит не менее ценен, чем визит по графику. Чаще заходи к пациенту. Не можешь зайти - позвони. Не можешь позвонить - вспомни и все-таки… позвони.

12. Не спеши, находясь у пациента. Не стой над пациентом, посиди рядом. Как бы мало времени не было, его достаточно, чтобы сделать все возможное. Если думаешь, что не все успел, то общение с близкими ушедшего успокоит тебя.

13. Хоспис - дом для пациентов. Мы - хозяева этого дома, поэтому: переобуйся и вымой за собой чашку.

14. Репутация хосписа - это твоя репутация.

15. Главное, что ты должен знать: ты знаешь очень мало.

Общество Здоровье Общество Соцсфера Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией