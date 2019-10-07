Крупный парк под крышей может появиться в новой Москве - между Коммунаркой и Троицком. Об этом сообщил "РГ" в Мюнхене Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий Москвы на международной выставке коммерческой недвижимости "Экспо-реал". Он рассказал, что крупная китайская компания, которая строит сейчас метро в столице на участке Большой кольцевой линии и будет участвовать в сооружении еще одной из веток подземки в новую Москву, заинтересовалась проектом создания такого парка.

Напомним, что в конце этого года в Москве ожидается открытие парка "Остров мечты" в Нагатинской пойме. "Но для такого мегаполиса, как Москва, с его 12 миллионами жителей, парков много не бывает, - сказал Жидкин. - Тем более, что речь идет о новой Москве, традиционно рекреационной зоне города".

Китайская корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC), о которой идет речь, известна тем, что она лидер в мире по метростроению.