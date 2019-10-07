Женщина с восемью инфарктами попала в книгу рекордов России

Пережившая восемь инфарктов миокарда Зинаида Хлусова из Курской области занесена в Книгу рекордов России. Зинаида Александровна живет в селе недалеко от Курска.

В региональном комитете здравоохранения заявили, что у женщины документально подтверждены только три инфаркта.

- Год назад женщина обращалась к нам с просьбой подтвердить восемь инфарктов, но у нее документально подтверждены только три, - рассказал чиновник РИА Новости.

В свою очередь представитель Книги рекордов России сообщила агентству, что Зинаида Хлусова не могла попасть в их издание без подтверждающих рекорд документов.

- Эксперты запрашивают медицинские карты, другие документы от учреждений, уполномоченных ставить диагнозы. Обязательны подписи и печати лечащих врачей, со слов мы рекорды никогда не регистрируем, - подчеркнула собеседница агентства.