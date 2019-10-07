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07.10.2019 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенник задержан за попытку взять кредит по поддельным документам

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудники Росгвардии из вневедомственной охраны по Северному административному округу столицы прибыли в один из банков Москвы, расположенный на улице Адмирала Макарова, по сигналу "тревога". Сигнал подал менеджер банка, заподозривший клиента в мошенничестве. Действительно, 27-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья пытался оформить кредит на сумму в полмиллиона рублей по поддельному паспорту.

Документы, предоставленные кандидатом в заемщики, вызвали, в первую очередь, большие сомнения у службы безопасности кредитного учреждения. Эксперты банка посчитали, что предъявленный паспорт - украден, а затем еще и "творчески" доработан под нового хозяина. Но эту доработку сумели заметить и афериста задержали с помощью росгвардейцев. Банк сохранил и деньги, и доброе имя. А человек, у которого украли паспорт, избежал многих проблем - общения с коллекторами, судебных тяжб и неизбежных финансовых издержек. И еще не факт, что ему бы удалось доказать свою непричастность к получению кредита.

Фото: iStock
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Кстати, аферы с получением кредитов по украденным паспортам оперативники именуют "кражей личности". Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах считают, что большинство таких афер затеваются при соучастии банковских работников. Именно они "не замечают" несоответствие представленных документов и дают "добро" на выдачу кредита. И, как правило, банк по просьбе обманутого человека не торопится списать долг.

Что делать человеку, попавшему в такую нехорошую кредитную историю? Обязательно заявить в полицию об утере паспорта, подать заявления в прокуратуру, обратиться в Центробанк. Главным доказательством будет полученная по решению суда графологическая экспертиза - не ваша подпись стоит в документе с просьбой о кредите.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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