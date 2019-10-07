Москва лидирует по прямым иностранным инвестициям среди регионов центра РФ

Москва лидирует по прямым иностранным инвестициям среди регионов центральной части России. Об этом сообщил министр правительства столицы на открывшейся в Мюнхене Международной выставке коммерческой недвижимости "Экспо-реал".

- Общий объем иностранного участия в капитале московских предприятий на 1 апреля 2019 года составил 152,9 миллиона долларов США, - рассказал он. - Таким образом Москва заняла первое место среди регионов, входящих в состав Центрального федерального округа. На втором месте - Московская область с 19 млрд долларов США остатков прямых инвестиций. На третьем - Липецкая - 15,6 млрд долларов, на четвертом - Калужская - 3,5 млрд.

Замыкает пятерку лидеров Костромская область, накопившая 1,6 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций.