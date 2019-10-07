Москва планирует экспортировать решения в сфере "умного города"

Москва планирует экспортировать цифровые решения в сфере "умного города", которые уже реализованы в столице. На Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019 в Ереване впервые представлены линейки таких продуктов, сформированные по конкретным отраслям.

В их числе электронное правительство, управление городским хозяйством, ЖКХ, безопасность, образование, здравоохранение, транспорт и туризм, которые потенциально могут быть внедрены в других странах, рассказал журналистам глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"У нас есть запрос от представителей других стран - более чем 40 городов - о возможности применения технологий, которые уже внедрила у себя Москва, - отметил Фурсин. - На конгрессе в Ереване представлено свыше 100 таких IT-разработок. Это в первую очередь b2b-решения, то есть, продукты, которые один бизнес может предложить другому. Это логичный подход, поскольку на этом уровне цифровые решения интегрировать проще".

Сегодня московские компании поставляют свои IT-услуги более чем в 140 стран мира. Основной экспорт приходится на США, Англию, Кипр, Германию и Ирландию. По словам Алексея Фурсина, есть потенциал для развития сотрудничества также со странами Азии, африканского континента. "Там как раз очень мало ограничителей, связанных, например, с сертификацией, поэтому они для нас интересны", - сказал Фурсин.

Объем экспорта ИТ-услуг из Москвы в 2018 году составил 2 миллиарда 713 миллионов долларов - 51,6 процента от общего объема российского экспорта.

Объем экспорта ИТ-товаров достиг 316 миллиона долларов в первом полугодии 2019 года - 115 миллионов долларов. В столице действуют 15432 высокотехнологичные ИТ-компании, а также 9893 объекта инновационной инфраструктуры.