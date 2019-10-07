Москвичи стали в три раза чаще посещать парки после их благоустройства

В этом году в городе благоустроили 161 зеленую территорию, где обновили 25 эстрадных площадок. По данным департамента капремонта столицы, после завершения ремонтных работ, москвичи и гости города в 3,5 раза стали чаще ходить в обновленные парки и скверы.

"Больше всего таких площадок появилось на юго-востоке столицы, здесь обустроено и обновлено шесть площадок для мероприятий. По четыре площадки сделали на западе города, а также на территории Новой Москвы. Также работы были проведены в Северо-Восточном и Северном округах. В каждом из них созданы и обновлены по три концертные площадки. А еще по две - на территории Северо-Западного и Восточного округов. На юго-западе и в Зеленограде обустроено по одной эстрадной площадке", - рассказали в пресс-службе департамента капремонта Москвы.

Главная задача благоустройства - сделать такие площадки более привлекательными, уютными и комфортными для всех категорий граждан. Например, на востоке города на территории детского Черкизовского парка реконструировали амфитеатр.

"На территории усадьбы Люблино, что на юго-востоке, по просьбам местных жителей обновили танцевальную площадку. Здесь возвели новый павильон сцены и обновили покрытие на площадке для танцев, по краям которой сделали полукруглые лавочки для отдыха. Помимо этого, в центральной части парка сделали новую зону для проведения мероприятий. Это большая сцена для выступлений и амфитеатр, где смогут разместиться до 180 человек", - отметили в пресс-службе ведомства.

На северо-востоке Москвы практически завершены работы на территории поймы реки Яуза, которая проходит вдоль улицы Заповедная. Здесь была проведена реконструкция знаменитой эстрадной площадки "Певческого поля". Сделали полную реконструкцию амфитеатра и возвели новый павильон сцены. При этом сохранили первоначальный облик, общую планировку и функциональное назначение этого объекта.

В Западном административном округе на бывшем пустыре создана летняя эстрада в новой парковой зоне по ул. Лукинская, д.12, на которой расположена крытая сцена с помещениями для артистов, а перед сценой создан трехуровневый амфитеатр.

На северо-западе в Детском парке мкр.3 также создана на возвышенности эстрадная площадка на открытом воздухе, вокруг которой располагается трехуровневый амфитеатр с деревянными настилами для сидения.

По данным департамента, обновленные территории становятся популярным местом отдыха и прогулок, в среднем поток москвичей и гостей города в парки вырос в 3,5 раза.

Кстати

За 8 лет в Москве было создано и обновлено 573 общественных пространства на новом качественном уровне - городские парки, скверы, рекреационные зоны и парки по месту жительства. В 2019 году таких объектов будет насчитываться уже более 730 площадью более 16 200 га.