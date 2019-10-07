На портале "АГ" началось голосование за лучший объект реставрации

На сайте "Активный гражданин" началось голосование за лучший отреставрированный памятник архитектуры Москвы. Об этом сообщил официальный портал мэра столицы.

В процессе голосования будет четыре блока. В каждом из них москвичам необходимо выбрать объект из предложенных памятников архитектуры, который, по их мнению, отреставрирован лучше других.

В первом блоке предлагается выбор из павильонов ВДНХ "Земледелие" и "Космос", фонтанов "Золотой колос" и "Дружба народов", а также комплекса Хамовнических казарм. Во втором блоке - Ново-Екатерининская больница на Страстном бульваре, Киевский вокзал, дом-коммуна архитектора Николаева, станция "Киевская" Филевской линии метро и здание газеты "Известия".

В третьем блоке участникам голосования предстоит выбрать из отреставрированных усадьбы Старо-Никольское в поселении Первомайском, особняков Ольги Коробковой и Анны Кекушевой, жилого дома купца Николая Баулина и усадьбы Алексея Разумовского. Последний - четвертый - блок представлен скоропечатней Левенсона, Церковью Спаса Нерукотворного в селе Вороново, Малым собором Донского монастыря, фамильным захоронением Морозовых на Рогожском кладбище и фреска на станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии.

Напомним, восстановление и сохранение памятников архитектуры - одно из приоритетных направлений для российской столицы. В среднем за год в городе восстанавливается более 200 объектов культурного наследия, в том числе и памятники федерального значения.