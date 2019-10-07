На выставке "Экспо-Реал" открылся стенд Москвы

Сегодня в Мюнхене начала свою работу Международная выставка коммерческой недвижимости "Экспо-реал".

Российская столица представила на ней свой стенд в двадцатый раз. Говоря о том, почему Москва из года в год принимает участие в этом форуме, министр правительства Москвы руководитель департамента внешнеэкономической политики и международных связей Сергей Черемин сказал: "Для нас это уникальная возможность представить достижения Москвы, которых она добилась за последние годы". Увидеть, какие перемены переживает в последние годы, посетители могут в онлайн-режиме. Достаточно нажать кнопку - и вот оно, столичное метро, которое за восемь лет стало длиннее на 155 километров и в котором мчатся сейчас современные комфортные поезда. Еще нажатие - и открываются масштабы программы "Моя улица", органично выросшей в программу "Мой район", программы реновации и других. Председатель правления "Мессе-Мюнхен" Клаус Дитрих высоко оценил московский стенд: "Он достойно занимает место в самом начале выставки "Экспо-реал". Хочу порекомендовать всем, кто давно не был в этом городе, съездить туда. Сам я был в Москве на позапрошлой неделе, встречался с партнерами. И когда вышел на утреннюю пробежку по набережной Москвы-реки, то увидел, как же изменился город!"

Но эти перемены, по словам Сергея Черемина, не только делают Москву комфортнее, умнее и быстрее, но и привлекательнее и для отечественных, и для зарубежных инвесторов. В частности, лишь за первый квартал, по данным Центробанка, в экономику Москвы поступило почти на 5 миллиардов долларов США больше прямых инвестиций. Всего доля участия иностранного капитала в экономике города составляет сейчас 152,9 миллиарда долларов США.