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07.10.2019 19:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Белгородом водитель насмерть сбил мать с двумя детьми и скрылся

Текст: Антон Валагин (Белгород)

ГИБДД разыскивает автомобилиста, сбившего трех велосипедистов и скрывшегося с места ДТП, сообщили в УМВД по Белгородской области.

В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Авария произошла в 17.25 на трассе Россошь - Старобельск - Лозная в районе хутора Кленовый. Неизвестный автомобиль сбил ехавших по дороге на велосипедах женщину и двух ее детей 11 и 12 лет. Велосипедисты погибли на месте.

- На месте происшествия работает оперативная группа, проводятся оперативные мероприятия для задержания водителя транспортного средства, - рассказали в полиции.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область
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