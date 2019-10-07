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07.10.2019 16:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью мать и сына осудили за избиение полицейских

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области мать и сын получили сроки за нападение на полицейских.

По информации прокуратуры Тверской области, инцидент произошел в одной из квартир города Осташкова, хозяева которой поздно вечером привечали у себя шумную компанию.

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Возмущенные соседи вызвали полицию, однако вместо того, чтобы признать перед стражами порядка свою неправоту, 55-летняя женщина полезла в драку, ударив полицейского по лицу. Ее примеру последовал 31-летний, ранее судимый сын, набросившийся с кулаками на одного сотрудника МВД и порвавший форменное обмундирование на другом.

Суд в Осташкове, рассмотревший возбужденное по статье 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) уголовное дело, приговорил мать к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. А вот ее сын отправится в ИК строго режима на реальные два года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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