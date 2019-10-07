Под Тверью мать и сына осудили за избиение полицейских

В Тверской области мать и сын получили сроки за нападение на полицейских.

По информации прокуратуры Тверской области, инцидент произошел в одной из квартир города Осташкова, хозяева которой поздно вечером привечали у себя шумную компанию.

Возмущенные соседи вызвали полицию, однако вместо того, чтобы признать перед стражами порядка свою неправоту, 55-летняя женщина полезла в драку, ударив полицейского по лицу. Ее примеру последовал 31-летний, ранее судимый сын, набросившийся с кулаками на одного сотрудника МВД и порвавший форменное обмундирование на другом.

Суд в Осташкове, рассмотревший возбужденное по статье 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) уголовное дело, приговорил мать к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. А вот ее сын отправится в ИК строго режима на реальные два года.