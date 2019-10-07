Приговор Даниле Беглецу оставлен в силе

Приговор по уголовному делу Данилы Беглеца оставлен без изменения. Такое решение принял Мосгорсуд, рассматривавший апелляцию защиты, передает ТАСС.

Во время заседания представитель прокуратуры заявил, что оснований для пересмотра приговора нет. Осужденный просил заменить реальный срок на условный. Беглец заявил, что у него есть малолетний ребенок. Свою вину мужчина при этом не отрицал и назвал преступление неосознанным.

Председательствующая оставила приговор без изменений. Таким образом, он вступил в силу. Данилу Беглеца отправят в колонию на два года за применение насилия к полицейскому. Мужчина участвовал в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Он схватил сотрудника полиции за руку и оттолкнул его, за что и был задержан.