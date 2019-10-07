СК возбудил дело после гибели четверых детей при пожаре

Следственный отдел подмосковного Волоколамска возбудил уголовное дело после пожара, жертвами которого стали четверо детей и один взрослый.

Как сообщает пресс-служба областного ГСУ СК, пожар начался ночью квартире, где в этот момент находился пожилой мужчина и его шестеро внуков. Дедушка сумел вывести на улицу троих детей, остальные не смогли выбраться и погибли.

В том же подъезде пожарные нашли еще двоих погибших - женщину и ребенка. Это были соседи многодетной семьи, они жили на третьем этаже.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Оперативники и эксперты осматривают место трагедии. По одной из версий, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.