Собянин: Должны успеть открыть первые две линии МЦД в этом году

Подготовка к открытию двух первых линий Московских центральных диаметров идет по графику, строительство завершится уже в этом году. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Вечерней Москве".

"Утверждены тарифы на проезд, благодаря которым москвичи будут экономить до 50 процентов, а жители Подмосковья - до 75 процентов на поездках по МЦД с пересадками на метро, - подчеркнул мэр.

По словам Собянина, в настоящее время ускоренными темпами идет ремонт станций и благоустройство прилегающих к ним территорий на всей протяженности маршрутов Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. Кроме того, буквально на днях на Белорусском вокзале появились новые пригородные платформы для удобства пассажиров МЦД.

Мэр рассказал, что по маршруту наземного метро будут следовать поезда "Иволга" первой и второй серии, они уже получены. По путям они будут ходить в смешанном режиме с уже действующими электричками.