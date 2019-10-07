Стала известна разница в оплате труда между Москвой и регионами

Средняя зарплата в России составляет сейчас 38 285 рублей в месяц, за год она выросла на шесть процентов. Это выяснили специалисты портала Авито Работа, проанализировав рынок труда за третий квартал текущего года.

Самые высокие зарплаты, по их данным, отмечаются в сфере строительства - в среднем 50 тысяч в месяц. Далее следуют "фитнес, салоны красоты" - 48,8 тысячи. Третье место у автомобильного бизнеса - 46,2 тысячи рублей.

Меньше всего работодатели готовы платить специалистам в сферах "образование, наука" (26,9 тысячи в месяц , "бухгалтерия, финансы" (30 тысяч) и "административная работа" (30,4 тысячи).

Что касается регионов, то пресс-служба портала отмечает, что разрыв в оплате труда между Москвой и некоторыми регионами достигает почти двух раз.

Так, жители Москвы и Санкт-Петербурга зарабатывают в среднем 58,7 тысячи рублей и 48,5 тысячи соответственно.

В Екатеринбурге размер средней зарплаты - 39,9 тысячи рублей в месяц, в Новосибирске - 38,6 тысячи, в Краснодаре - 38,2 тысячи. В Волгограде, Ульяновске и Тольятти средние зарплаты немного выше 30 тысяч рублей.