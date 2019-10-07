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07.10.2019 23:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Роботу виднее

Столичным городским хозяйством будет управлять единый центр
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 225(7983)
В последние девять лет власти Москвы активно внедряют новые технологии в жилищно-коммунальную сферу и топливно-энергетическое хозяйство. Это позволило вывести столицу в лидеры по цифровизации в стране, сократить потребление воды, электроэнергии, тепла и газа до 30 процентов и сделать город более удобным для жителей и бизнеса. Усилить эту работу, а также собрать все существующие наработки поможет создание единого центра управления городским хозяйством. Его открытие через 2,5 года анонсировал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Будет сформирована единая цифровая и информационная система для анализа и управления отраслями энергетики и ЖКХ города. Она позволит контролировать техническое состояние инфраструктуры, вести учет потребления ресурсов", - сказал заммэра. Он подчеркнул, что в будущем центре управления будут применяться самые современные технологии и наработки, которые есть во всем мире и которые уже использует город. Например, в Москве развивается автоматизация учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Сейчас к автоматической системе потребления ресурсов подключено 42 процента многоквартирных домов и около 23 процентов социальных объектов, что позволяет экономить городу до 20 процентов топливно-энергетических ресурсов.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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"Заключили контракт жизненного цикла, по которому вся система будет модернизирована. Обновят и приборы учета, для чего привлечены предприятия бизнеса, включая "Россети", "Ростелеком" и другие", - отметил Бирюков. Эта работа позволит обновить технику и охватить большее число домов автоматизированной системой учета и, как следствие, снизить расход ресурсов. В газовом хозяйстве столицы уже создан единый центр управления, который позволил ускорить реагирование на неполадки: если раньше сбой в системе требовал до двух часов на ликвидацию последствий, то сегодня его устраняют за полторы минуты.

Полностью автоматизировать процесс начисления коммунальных платежей за жилые и нежилые помещения город планирует до 2024 года. То есть выписывать "жировки" будет компьютер, а собирать показания с приборов учета расхода ресурсов в квартирах горожан - автоматические датчики.

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