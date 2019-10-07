Тепло вернется в Москву к выходным

Теплеть в столичном регионе начнет с четверга. И к выходным температура воздуха прогреется до +10…+13 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, если в выходные и в понедельник местами в столице шел снег с дождем, а температура воздуха не превышала +3…+4 градусов, то уже в четверг на термометрах будет +7, а ночью не ниже +2…+4. Это на 4-5 градусов холоднее обычного. "Уже в субботу столбики термометров покажут в столице +13 градусов", - сообщил Тишковец. По прогнозам синоптика, в середине октября вернутся в регион и вовсе сентябрьские значения. Так воздух сможет прогреться до +12…+14 градусов.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал автомобилистам не переобувать свои машины. Так как в столичный регион, по прогнозам, еще вернется тепло.

Отметим, что по данным Метебюро Москвы и области ночь на 7 октября стала самой холодной с начала нынешней осени, воздух остыл до 0,8 градуса.