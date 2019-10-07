В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве произошел пожар

7 октября в одном из крупнейших автомобильных тоннелей столицы после столкновения с легковушкой загорелся пассажирский автобус. Жертв и пострадавших удалось избежать за счет оперативных и слаженных действий пожарно-спасательных служб города, а также благодаря грамотному поведению водителей.

Огонь вспыхнул сразу после ДТП. Обычно такой сценарий разворачивается при повреждении топливных баков или в результате короткого замыкания проводки. Очевидцы тут же обратили внимание на валящий клубами черный дым и стали обеспокоенно делиться фотографиями с места ЧП в соцсетях и звонить в спецслужбы. Заметив опасность, водители тормозили еще на подъезде к тоннелю, из-за чего в считаные минуты на Северо-Западной хорде образовалась километровая пробка.

Те же автомобилисты, которые оказались заблокированными в тоннеле, сумели быстро сориентироваться и нашли способ покинуть опасную зону. Как видно на кадрах, снятых очевидцами, водители выезжали из западни против движения по левой полосе. Кто-то сумел развернуться, а кто-то пробивался в сторону Большой Академической улицы задним ходом. Съезд на Балтийскую улицу из-за этого практически сразу был блокирован, однако водители проявляли хладнокровие, пропускали друг друга и продолжали медленно двигаться, освобождая место тем, кто еще остался в тоннеле.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, сообщение о возгорании поступило на пульты дежурных в 14.04, и на место тут же выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. "Люди покинули тоннель еще до прибытия спасателей. Информации о пострадавших не поступало", - уточнили в ведомстве, отметив, что система дымоудаления в тоннеле сработала в штатном режиме. Если бы этого не произошло, а датчики не засекли дым, последствия могли бы быть куда серьезнее. Ведь достаточно всего несколько раз глотнуть отравленный дымом воздух, чтобы потерять сознание. А через несколько минут человека уже, скорее всего, не удастся спасти.

Пожар был потушен менее чем за час. Уже к 15.30 движение восстановили в сторону Большой Академической улицы. А чтобы следить за трафиком и помогать водителям, на место подтянули три экипажа Центра организации дорожного движения.

Напомним, Алабяно-Балтийский тоннель был полностью построен в 2015 году. Его длина - чуть менее 2 км, а максимальная глубина превышает 22 м. Пройдя под Ленинградским проспектом, он соединил улицу Алабяна с Большой Академической улицей.

Кстати

Что делать водителям и пассажирам, оказавшимся в тоннеле, в котором горит автобус?

Если пожар не полыхает вовсю, если задымление несильное, то необходимо закрыть окна, а также заслонку, регулирующую доступ воздуха снаружи при включенном кондиционере, и пытаться по возможности выехать в ту или иную сторону из тоннеля.

Если выезды заблокированы, а задымление критично, выход только один - оставить машину и покинуть тоннель. Находиться в машине опасно не только потому, что она может загореться, но и потому, что в ней можно получить отравление от угарных газов. Все тоннели, даже очень длинные, оборудованы аварийными выходами, которые расположены на расстоянии не более 500 метров друг от друга. Направление к ним указывают соответствующие зеленые таблички. Двери в эти выходы также оборудованы табличками и всегда открыты. После устранения пожара и его последствий вы сможете вернуться к своему автомобилю.