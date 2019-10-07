В госпитале для ветеранов войн могут жить без боли в любом возрасте

Московский госпиталь для ветеранов войн № 2 отметил 30-летие со дня открытия. За эти годы здесь прошли лечение более 400 тысяч пожилых жителей столицы. Продлевая жизнь своих пациентов, врачи госпиталя берутся в случае необходимости оперировать и тех, кому за 70, 80 и даже 90 лет. Здесь не услышишь в ответ на жалобы расхожую у медиков фразу: "А чего вы хотели? В таком-то возрасте..."

"Из более чем 18 тысяч человек, которых мы пролечили в прошлом году, около 14 тысяч - старше 60 лет, а еще 4 тысячи - от 86 до 90 лет", - рассказал главврач госпиталя Вера Шастина.

Специфика пожилого возраста состоит в том, что большинство людей, как правило, приходится лечить сразу от нескольких хронических заболеваний - нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата... "Хирурги-ортопеды выполняют эндопротезирование коленного, плечевого и тазобедренного суставов, проводят артроскопические операции, в отделении офтальмологии возвращают зрение, а нейрохирурги колдуют над позвоночником пациента", - продолжает рассказ главврач.

Корреспонденты "РГ" заглянули в отделение офтальмологии. "Любовь Петровна, сегодня вы выписываетесь, еще раз вас осмотрим. Смотрим прямо, шире, - с заботой обращается завотделением офтальмологии Алексей Егоров к своей 72-летней пациентке. - На правом глазу все спокойно, теперь вы здоровый человек и наша помощь вам больше не нужна. Вас будут навещать врачи по месту жительства, а если возникнут вопросы, обращайтесь к нам". Операцию Любови Петровне Плешаковой сделали всего три дня назад, и вот уже можно домой. "Я 50 лет работаю инженером-технологом на авиационно-космическом предприятии, но в последнее время меня стали беспокоить глаза, ощущаю словно помутнение. В поликлинике сказали, что это старческая катаракта, и дали направление в госпиталь", - рассказала она. По словам Егорова, такой диагноз часто ставят в пожилом возрасте. Сначала Любови Петровне прооперировали левый глаз, а через несколько дней и правый. "Теперь вижу на все сто. Не чудо ли?" - радуется она.

Чем старше человек, тем больше у него страхов перед любым хирургическим вмешательством

"Для лечения катаракты мы применяем бесшовную технологию, которая позволяет проникать в глаз через небольшой прокол, затем с помощью ультразвука дробим хрусталик, эвакуируем содержимое из глаза через этот же разрез и имплантируем линзу. Никаких швов, технология абсолютно безопасная. Сразу после операции разрез герметизируется, реабилитация пациента происходит максимально быстро", - поделился Егоров и поспешил на подобную операцию к 96-летней Марии Ивановне. Ежедневно он проводит 15 операций. На каждую из них требуется от 5 минут до 2 часов.

Тем временем в отделении ортопедии готовились к артроскопии коленного сустава. В процессе операции возможна диагностика и лечение повреждений внутренней части сустава. Чтобы войти в сустав, достаточно двух проколов кожи, состояние его можно увидеть на большом экране. "У 47-летней пациентки были артроз и травма. Сначала мы прооперировали левую ногу, а теперь и правую. Вот видим повреждение внутреннего мениска", - комментирует процесс завотделением ортопедии Алексей Канаев. По его словам, операция займет не больше часа. Вечером, если разрешит анестезиолог, пациентка уже сможет встать. "Пожилые люди должны жить без боли, и мы готовы им помочь. Самой старшей пациентке, которую я оперировал, было 96 лет", - добавляет Канаев.

За 30 лет в госпитале для ветеранов прошли лечение более 400 тысяч пожилых жителей столицы

К слову, чем старше человек, тем больше у него страхов перед любым хирургическим вмешательством. Поэтому психологическая подготовка к операции начинается за несколько дней. Пациентов знакомят с их сверстниками, которые уже на вторые, а то и на первые сутки после операции еще, конечно, не бегают, но двигаются уверенно.

В планах госпиталя - открытие отделения эндоваскулярных методов лечения, которые позволят оказывать как скорую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и плановую высокотехнологичную помощь, нацеленную на профилактику развития инфарктов и других сосудистых патологий.