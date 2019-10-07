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07.10.2019 19:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Диван, огонь и алкоголь

В квартире в Подмосковье сгорели пятеро человек
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
Прокуратура начала проверку после пожара в Волоколамском районе Подмосковья, при котором погибли 4 детей и одна женщина.

А в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту гибели людей. По предварительным данным следователей, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пожар, унесший жизни пятерых человек, произошел в квартире в деревне Чисмена.

Причиной пожара мог стать диван, подожженный из шалости кем-то из шести детей, находившихся ночью в квартире. Трое более старших сумели выбраться на улицу, а малыши от года до пяти - нет

"Точные причины пока устанавливаются. На первый план вышла версия, что причиной пожара мог стать матрас, который случайно поджег восьмилетний ребенок в квартире на первом этаже, где проживала многодетная семья. Детям показалось, что им удалось потушить матрас. Но когда они легли спать, он разгорелся, и начался пожар", - сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Кстати, детей в квартире было больше. Троим, самым старшим, удалось выбраться, а вот младшие в возрасте от года до пяти лет надышались дымом и погибли от отравления угарным газом. Все малыши находились в соседней комнате.

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Также погибла 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, которые пытались выбраться с верхнего этажа горящего дома, но не смогли преодолеть всего один лестничный проем и задохнулись уже на лестничной клетке. Еще три человека пострадали.

По данным пожарных, площадь пожара составила 40 квадратных метров. При этом, как отмечается, пожарные приехали вовремя. По нормативам для сельской местности, первые расчеты команд пожаротушения должны уложиться во временной промежуток до 20 минут. Они так и приехали, но было уже поздно.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области, сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме поступило в 02.24 ночи, а первые пожарные прибыли в 02.44.

В это время уже горели две квартиры на первом этаже. Через полтора часа пожар был полностью ликвидирован.

По данным следователей СКР, на момент пожара в квартире было шестеро детей. Всего в доме в момент пожара в доме находились 17 человек. 12 из них были эвакуированы.

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Семья, в которой погибли дети, считается неблагополучной. Отец детей недавно погиб. Мать, по данным того же источника ТАСС, находилась в соседнем доме в гостях, так сказать, что-то отмечая. В семье оставался еще дед. В принципе мать на него могла понадеяться и оставить детей.

Но и он в эту роковую ночь также находился в состоянии алкогольного опьянения. То есть в момент пожара ребята фактически были одни. Хотя, по некоторым данным, именно деду все же и удалось вывести из первой комнаты троих самых старших детей. Правда, тут данные следователей и очевидцев разнятся.

Установить все подробности теперь предстоит в рамках уголовного дела о непредумышленном убийстве, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ - за причинение смерти по неосторожности.

А горпрокуратура проведет проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц органов системы профилактики.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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