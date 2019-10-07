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07.10.2019 14:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мюнхене на выставке представили программу реновации Москвы

Текст: Любовь Проценко

Среди мега-проектов, представленных российской столицей на Международной выставке коммерческой недвижимости "Экспо- Реал", открывшейся сегодня в Мюнхене, наибольший интерес вызвала программа реновации. Говоря о ее масштабах, замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй напомнил, что в эту программу вошло 5173 дома, в результате сноса которых новые квартиры получат более 1 миллиона москвичей. Причем произойдет это за достаточно короткий срок - в течение 15 лет.

С момента запуска проекта реновации прошло всего два года, но он реализуется уже практически во всех районах города. Как ранее говорил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, подобрана 351 стартовая площадка для строительства 5,1 миллиона квадратных метров жилья. Это практически треть из запланированных 16,4 миллиона квадратных метров новостроек, которые должны прийти на смену устаревшим морально и физически домам. "И этот перечень будет пополняться", - подчеркнул Сергей Левкин.

Фото: iStock
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Первые 600 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации уже построены, еще 400 тысяч находятся на стадии строительства. Планируется, что к 2024 году новоселья справят уже четверть участников программы реновации. Очередники и многодетные семьи, чьи дома попали в эту программу, получат новые квартиры досрочно. Андрей Валуй напомнил, что площадь квартир у всех, кто переедет в новое жилье, увеличится примерно на 30 процентов. Стоимость однокомнатной квартиры, построенной по новым стандартам, вырастает на 44,1 процента, двухкомнатной - на 35 процентов.

Валуй отметил также, что столичные власти строго придерживаются ранее выбранной стратегии, цель которой - не только заменить жилье, но и в реновированных районах комплексно благоустроить городскую среду. Поэтому там параллельно строятся детсады, спортобъекты, социальные и культурные объекты. И делается все это на бюджетные средства, подчеркнул замруководителя департамента.

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