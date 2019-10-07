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07.10.2019 15:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве появится Арт-квартал вместо Винзавода и Центра дизайна Artplay

Текст: Ирина Огилько
Выставочный павильон Винзавода в Москве. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Выставочный павильон Винзавода в Москве. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Выставочный павильон Винзавода в Москве. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Территорию вокруг Курского вокзала превратят в уникальный творческий квартал, пока единственный в России. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального округа Москвы.

Место вокруг этого столичного вокзала давно стало ассоциироваться с творчеством, ведь именно здесь расположены знаменитые творческие кластеры: Центр современного искусства Винзавод и Центр дизайна Artplay. Благоустройство этой территории - давно назревший вопрос.

Фото: istock
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"В Москве в последние годы происходят глобальные преобразования городской среды. Москвичи и гости столицы уже оценили удобство благоустроенных набережных, пешеходных зон, а настало время совместно с экспертами создать уникальный Арт-Квартал, который станет местом притяжения для творческой и талантливой молодежи, москвичей и туристов", - отметил префект Центрального округа Москвы Владимир Говердовский. По его словам, развитие территории в единой визуальной концепции позволит создать самый крупный творческий район города, станет своеобразным городским центром образования в сфере искусства, площадкой для старт-апов и различных культурных инициатив.

Для реализации этой задумки открыт творческий конкурс, в котором смогут поучаствовать дизайнеры, архитекторы, художники, в том числе студенты творческих вузов и представители профессиональных сообществ. Конкурсы объявлены по двум направлениям - на благоустройство сквера на территории Арт Квартала (территория в районе Курского вокзала) и на уникальную для Москвы тему - разработку дизайн-кода Арт Квартала.

Конкурс пройдет до 20 ноября 2019 года при поддержке префектуры округа и Москомархитектуры.

Компетентно

Генеральный директор Центра дизайна Artplay Сергей Десятов: "Организация подобных творческих конкурсов и реализация их результатов будет важным шагом к созданию в Москве настоящего Арт Квартала, где не на словах, а на деле осуществляется участие профессионального сообщества в формировании городской среды".

Президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко: "Вопрос благоустройства района, наверное, один из самых актуальных на протяжении всей нашей многолетней деятельности. В результате конкурса мы надеемся найти необычные, запоминающиеся и в то же время функциональные решения, которые позволят создать уникальный, комфортный и яркий образ первого в России Арт Квартала".

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