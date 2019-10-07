В Москве пройдет дождь с мокрым снегом

В понедельник на погоду в центре России будет влиять циклон, идущий с юга на северо-восток. Это приведет к тому, что в московском регионе ожидается неустойчивая погода. Местами пройдет снег с дождем, воздух не прогреется выше +4, но ощущаться из-за высокой влажности будет не выше +2.

По мнению синоптиков Метеобюро Москвы и области, при облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западного направления - не сильнее 10 м/с. Атмосферное давление низкое - 738 мм рт ст.

Кстати

7 октября самая высокая температура была в 1893 году, когда воздух прогрелся до +22,8. А в 1986 году на термометре было -4,4.