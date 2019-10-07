В Москве ребенка с тяжелой травмой доставили в больницу вертолетом

На территории "новой Москвы" дежурный санитарный вертолет доставил пострадавшего ребёнка в больницу. Об этом сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

По данным ведомства, экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в село Богоявление Вороновского поселения Троицкого округа Москвы, где произошло падение ребенка с высоты. По словам очевидцев, пострадавшему ребенку около года.

С места происшествия его доставили в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя состояние пострадавшего.