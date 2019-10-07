В Москве стали продавать больше российских продуктов

Импорт продуктов питания в Москву за последние годы снизился на треть. Освободившиеся ниши постепенно заполняют товары отечественного производства. О такой тенденции рассказал мэр столицы Сергей Собянин, побывав на Красной площади. Здесь, в самом сердце страны, в эти дни работает центральная площадка фестиваля "Золотая осень".

Праздник осени и еды стартовал в Москве 4 октября. Продлится он до конца недели. В этом году фестиваль охватил больше полутора тысяч площадок, включая 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и свыше тысячи сетевых магазинов. Главные и в то же самые интересные точки на фестивальной карте - городские улицы и площади. Сюда фермеры из российских регионов привезли рыбу, мед, мясо, сыры разных сортов, травяные чаи и пастилу. Все можно попробовать, а если что-то придется по вкусу - купить. Попутно можно поучаствовать в мастер-классах и соревнованиях, увидеть музыкальные выступления и уличные спектакли. Больше всего концертов проходит на Красной площади. Шатры "Золотой осени" с деревенскими декорациями здесь развернули впервые.

По мнению министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, подобные ярмарки и фестивали помогают сделать отечественную продукцию привлекательнее. Некоторые региональные бренды, подчеркнул он, уже известны не только в стране, но и за рубежом. В последнее время, добавил Сергей Собянин, импорт продовольствия в Москву снизился на 30%. По его словам, импортного мяса стало меньше в четыре раза, импортной рыбы - в два раза. Продажи российской продукции за счет этого резко выросли, отмечает Собянин. Освободившиеся ниши заполняют продукты из разных регионов страны: от Владивостока до Калининграда.

"В Москве активно развивается торговая инфраструктура. За последние годы количество магазинов увеличилось на 80%, появились цивилизованные сельскохозяйственные рынки, - рассказал Собянин. - Некоторые из них становятся круглогодичными".

Кстати

Программу и график работы фестивальных площадок, как в центре города, так и в других районах, можно посмотреть на сайте.