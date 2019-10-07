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07.10.2019 23:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нагрели руки

В Москве три управляющие компании бросили дома накануне подачи тепла
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 225(7983)
Жильцы 155 многоэтажек в Басманном районе Москвы накануне холодов едва не остались без отопления, хотя исправно за него платили. Дело в том, что управляющие домами компании в преддверии отопительного сезона отказались от них, из-за чего готовить коммуникации к подаче тепла пришлось городу, назначившему временного управдома.

Речь идет об управляющих компаниях "Дом-Мастер", "Городская" и "Покровская". Причем две последние появились меньше года назад и взяли на себя часть домов, которые долгое время находились в управлении "Дом-Мастера". Накануне старта отопительного сезона все три компании уведомили Мосжилинспекцию и управу Басманного района, что отказываются от многоэтажек.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Как не переплачивать за отопление

Дома экстренно передали во временное управление районному ГБУ "Жилищник". Благодаря этому тепло в квартиры подали вовремя, так что проблем жильцы не почувствовали. Тем не менее прецедент вышел неприятный и довольно опасный - сколько еще частных управдомов могут в самый неподходящий момент бросить жильцов?

Выяснить позицию самих проблемных управляющих компаний корреспонденту "РГ" не удалось. На сайте "Дом-Мастера" последние новости публиковались в апреле, а оба указанных телефона упорно молчат - никто не снимает трубку. Не удалось связаться и с группой компаний, куда входят все три отказавшиеся от домов УК, - отправленный по электронной почте запрос остался без ответа.

Зато названия всех управдомов оказались в недавнем сообщении Московской объединенной энергетической компании (МОЭК), которая поставляет тепло и горячую воду практически во все жилые дома столицы. В нем сообщалось, что энергетики намерены взыскать с управдомов в общей сложности более 1,4 млрд рублей. "Управляющие компании собрали с жильцов деньги за поставленное тепло и горячую воду в предыдущие годы, однако не передали этих средств нам, - рассказал "РГ" начальник правового управления МОЭК Михаил Бычков. - Мы будем добиваться выплаты долгов с помощью обращений в суд и правоохранительные органы".

Энергетики намерены взыскать с управдомов в общей сложности более 1,4 млрд рублей

По мнению энергетиков, проблемные управляющие компании сейчас уходят с рынка, а "Городская" и "Покровская" и вовсе появились для того, чтобы взять на себя многоэтажки "Дом-Мастера". Последняя после этого могла бы уйти с рынка, не выплатив долги. Эта УК занимает в антирейтинге управляющих компаний в сфере ЖКХ первое место и имеет самый большой долг перед энергетиками в городе.

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"При передаче домов от "Дом-Мастера" в компании "Городская" и "Покровская" были фальсифицированы подписи жильцов в протоколах общедомовых собраний, в связи с чем возбуждены уголовные дела, - говорит Бычков. - А бывшему гендиректору "Дом-Мастера" предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Помимо трех уже упомянутых УК в Москве есть еще только одна, накопившая долги размером почти в миллиард, - у нее в управлении больше 300 домов в Восточном округе. Она, впрочем, с рынка пока не уходит и деньги платит, но лишь через судебные процессы.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отопительный сезон в России
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