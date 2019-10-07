В Павловском Посаде преступник угнал автомобиль с трехлетней девочкой

В неожиданную для себя ситуацию попал угонщик в подмосковном Павловском Посаде. Обнаружив незакрытую иномарку да еще и с ключами в зажигании, он тут же прыгнул на водительское сиденье и ударил по газам. И только через несколько минут понял, что автомобиль не был пуст - на заднем сиденье в автокресле сидела маленькая девочка и играла в мобильный телефон.

К женщине, бросившей своего ребенка в заведенном автомобиле, к слову, уже появились вопросы у правоохранительных органов. "По факту оставления малолетнего ребенка в опасности собранный материал направлен по подследственности", - сообщили в подмосковном главке МВД.

К счастью, угонщик не оказался извергом и ничего плохого девочке не сделал. Более того, он утверждает, что после того, как высадил ее на остановке, из кустов проследил, чтобы с ней все было нормально. И только убедившись, что девочку забрала женщина из остановившегося автомобиля, поехал далее.

Ребенок, видимо, настолько выбил из колеи угонщика, что он не придумал ничего лучше, как отогнать машину в лес и сжечь. Таким способом он думал спрятать следы своего преступления. Но не удалось.

"Установлено, что правонарушитель, похитив автомобиль, увидел в нем 3-летнюю девочку, после чего высадил ребенка на автобусной остановке в частном секторе деревни Мехлесхоз. Выехав в поле за деревней Быково, предположительно, с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник сжег похищенный автомобиль", - добавила Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции МО МВД России "Павловский Посад" задержан ранее судимый местный житель 1995 года рождения, подозреваемый в краже автомобиля иностранного производства, в котором находилась трехлетняя девочка", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, инцидент произошел 5 октября около 18:25 в городе Павловский Посад у одного из домов по Игнатьевскому проезду. Похищенную девочку на проселочной дороге в 19:13 обнаружила проезжающая мимо остановки женщина. Она отвезла ее в полицию, а те передали ребенка нерадивой матери.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "кража". Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы.