В Подмосковье мужчина случайно задушил дочь во сне

В Московской области местный житель случайно задушил полуторагодовалую дочь во время сна.

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, трагедия произошла в Жуковском несколько дней назад. Пока жена была в роддоме, 29-летний мужчина пригласил компанию знакомых для распития спиртного. В итоге подозреваемый в состоянии сильного алкогольного опьянения заснул на полу. Проснувшись, мужчина обнаружил дочь рядом без признаков жизни. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота.

Прибывшие оперативники задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователями будут изучены условия, в которых проживала девочка. Назначен ряд медицинских экспертиз.