В Подмосковье женщина родила под гимн России

В Московской области женщина родила на трибунах во время соревнований по гимнастке, сообщает kp.ru.

Женщина пришла во дворец спорта "Борисоглебский" в Раменском поддержать свою дочь, участвующую в первенстве. На церемонии открытия зазвучал гимн России, и в этот самый момент начались роды. Болельщицу немедленно доставили в роддом. На свет появилась здоровая девочка, ее назвали Верой.

Директора спорткомплекса так поразил этот случай, что он подарил малышке сертификат на бесплатное обучение гимнастике. Вера сможет им воспользоваться уже через четыре года.