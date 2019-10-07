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07.10.2019 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже раскрыто убийство 17-летней давности

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже сотрудники СК задержали 45-летнего мужчину - ему предъявлено обвинение в убийстве дворника, совершенном 17 лет назад.

Тело 46-летней женщины со смертельными ножевыми ранениями нашли прохожие утром 20 мая 2002 года. Дворника убили, когда она подметала свой участок. На месте преступления нашли нож, убийца скрылся незамеченным.

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Было возбуждено уголовное дело, но через полгода расследование приостановили, поскольку найти убийцу не смогли. Тем не менее сотрудники отделения по раскрытию преступлений прошлых лет продолжали работу. Они установили круг лиц, которые либо могли быть причастны к убийству, либо обладали информацией о нем. Путем кропотливой работы удалось выйти на подозреваемого.

- По ходатайству следствия мужчина помещен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве, отрабатывается причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений, - рассказал начальник отделения по расследованию преступлений прошлых лет регионального управления СК РФ Марат Цуроев. - Одновременно сотрудниками СК во взаимодействии с полицией устанавливаются все обстоятельства преступления, собираются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
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